Aluno da UnB que filmava aulas para publicar na web é expulso

Estudante Wilker Leão já havia sido suspenso por 60 dias de duas disciplinas do curso de história - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Universidade de Brasília (UnB) decidiu expulsar o estudante Wilker Leão de Sá, condenado pela Justiça por calúnia e difamação contra um professor da instituição. Assinada pela reitora Rozana Reigota Naves, o documento foi publicado na noite de quinta-feira (04).

O aluno cometeu algumas faltas disciplinares graves, segundo o documento. São elas: Reincidir em falta cominada com a pena máxima de suspensão — ou seja, repetir uma falta grave que já tem como punição máxima a suspensão; caluniar, injuriar ou difamar membro da comunidade universitária; desacatar membros dos corpos docente, discente ou técnico-administrativo; praticar atos que violem os direitos humanos; praticar atos incompatíveis com os valores da Universidade.

O processo disciplinar ainda será levado ao Ministério Público Federal (MPF), à OAB/DF, à Polícia Federal e à Advocacia-Geral da União, e também entre outras áreas da própria Universidade de Brasília.

A UnB, através de nota oficial, confirmou que o estudante "foi excluído da instituição e está impedido de realizar novos registros de matrícula". Ele ainda pode recorrer da decisão.

Documento que aponta a exclusão de Wilker Leão da Universidade Brasília | Foto: Reprodução

Em dezembro do ano passado, Wilker Leão já havia sido suspenso de duas disciplinas por 60 dias. A medida foi tomada porque o estudante "atrapalhava as aulas", segundo a UnB. A universidade justificou que, ao gravar aulas e publicar o conteúdo nas redes sociais sem autorização, ele atrapalhava a explicação do conteúdo e os demais estudantes.