Aluno da UnB que filmava aulas para publicar na web é expulso
Reitora da universidade assinou o documento; Wilker Leão também criticava professores e outros estudantes
A Universidade de Brasília (UnB) decidiu expulsar o estudante Wilker Leão de Sá, condenado pela Justiça por calúnia e difamação contra um professor da instituição. Assinada pela reitora Rozana Reigota Naves, o documento foi publicado na noite de quinta-feira (04).
O aluno cometeu algumas faltas disciplinares graves, segundo o documento. São elas: Reincidir em falta cominada com a pena máxima de suspensão — ou seja, repetir uma falta grave que já tem como punição máxima a suspensão; caluniar, injuriar ou difamar membro da comunidade universitária; desacatar membros dos corpos docente, discente ou técnico-administrativo; praticar atos que violem os direitos humanos; praticar atos incompatíveis com os valores da Universidade.
O processo disciplinar ainda será levado ao Ministério Público Federal (MPF), à OAB/DF, à Polícia Federal e à Advocacia-Geral da União, e também entre outras áreas da própria Universidade de Brasília.
A UnB, através de nota oficial, confirmou que o estudante "foi excluído da instituição e está impedido de realizar novos registros de matrícula". Ele ainda pode recorrer da decisão.
Em dezembro do ano passado, Wilker Leão já havia sido suspenso de duas disciplinas por 60 dias. A medida foi tomada porque o estudante "atrapalhava as aulas", segundo a UnB. A universidade justificou que, ao gravar aulas e publicar o conteúdo nas redes sociais sem autorização, ele atrapalhava a explicação do conteúdo e os demais estudantes.