Niterói reforça integração com a Polícia Militar para avançar no combate à violência

Com o objetivo de integrar ainda mais as propostas de segurança do município às políticas públicas implementadas pela Prefeitura no combate à criminalidade, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, recebeu nesta quinta-feira (04) o novo comandante do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), coronel Luiz Otávio Lopes da Rocha Lima. O chefe do Executivo ressaltou a importância da integração para a redução dos indicadores de violência em diversas áreas e reafirmou que a Prefeitura continuará implementando programas e disponibilizando ferramentas de apoio.

O encontro contou com a presença dos secretários de Ordem Pública, Gilson Chagas, e do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Felipe Ordacgy, além do comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no Centro, Leonardo Oliveira.

“Estamos reforçando a integração com as forças policiais, especialmente com a chegada do coronel Luiz Otávio, profissional de ampla experiência e trajetória bem-sucedida na Polícia Militar. Tenho certeza de que essa cooperação será ainda mais fortalecida. Aproveito também para agradecer ao coronel Guerra, que prestou um excelente serviço à nossa cidade durante sua gestão à frente do 4º CPA. Ouvimos experiências bem-sucedidas em outros países que venceram a criminalidade e as adaptamos à nossa realidade. Esse é o caminho para fortalecer políticas de segurança mais eficazes e humanas”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

Durante a reunião, o prefeito entregou ao novo comandante material sobre o Pacto Niterói Contra a Violência, ressaltando os anos de resultados positivos do programa, a redução expressiva nos índices criminais e a preparação da Prefeitura para a segunda fase da iniciativa.

“Estamos à disposição para fazer um grande trabalho e manter essa integração com o município. Vamos acompanhar de perto todo esse processo”, afirmou o coronel Luiz Otávio.

Leia também!

▸ Restaurante do Povo de São Gonçalo serve até 2 mil almoços por dia a R$ 1



▸ Traficante da Maré, 'Filhote de Gabigol' é preso enquanto buscava atendimento em hospital no Rio

Os resultados do Pacto Niterói Contra a Violência com reduções históricas nos índices criminais e um novo modelo de integração entre poder público, polícia e sociedade vêm sendo apresentados em diversas plenárias, que também garantem espaço para escuta da população. A Prefeitura tem atuado na implementação de uma política baseada na cultura da paz, com ferramentas humanas e tecnológicas.

A série de plenárias e encontros tem como objetivo construir, de forma participativa, o novo ciclo do Pacto, que abrangerá o período de 2025 a 2030. A meta é ouvir moradores e especialistas para definir diretrizes que consolidem avanços e enfrentem os novos desafios da segurança pública. A população pode acompanhar e entender mais sobre a importância do Pacto no site pactocontraaviolencia.niteroi.rj.gov.br