Restaurante do Povo de São Gonçalo serve até 2 mil almoços por dia a R$ 1

O Restaurante do Povo funciona de 6h às 15h, de segunda a sexta-feira, na Rua São Pedro de Alcântara - Foto: Kiko Charret

O Restaurante do Povo funciona de 6h às 15h, de segunda a sexta-feira, na Rua São Pedro de Alcântara - Foto: Kiko Charret

Com refeições balanceadas a preços simbólicos, o Restaurante do Povo de São Gonçalo, localizado no bairro de Alcântara, serve diariamente café da manhã e almoço para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Restaurante oferece refeições balanceadas a preços simbólicos | Foto: Kiko Charret

De segunda a sexta, o espaço oferece café da manhã a R$ 0,50 para até mil pessoas e almoço a R$ 1 para até 2 mil - sempre com o objetivo de atender, prioritariamente, pessoas em situação de vulnerabilidade social. Pessoas com deficiência ou com mais de 60 anos têm direito a refeição gratuita. Geralmente, todas as cadeiras do refeitório ficam ocupadas, como explica a administradora do Restaurante, Sabrina Moraes.



“A gente trabalha não só com o lado da alimentação, mas com a assistência social. É mais do que comida; também é questão do afeto, da aproximação dos clientes que vêm aqui com cada colaborador, a amizade entre eles. Há muitos que vêm aqui e fazem amizade. A gente tem casos de clientes que se conheceram aqui e depois se casaram”, conta Sabrina.

Leia também:

Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina hoje

Governo vai bloquear uso de Bolsa Família e BPC em apostas online até o fim do ano

As amizades geralmente começam na fila, que já está lotada desde o início do dia. A aposentada Marizete Santos, de 76 anos, frequenta o espaço diariamente há mais de dois anos e conta que já fez várias amizades esperando pelo prato.

As amizades geralmente começam na fila, que já está lotada desde o início do dia | Foto: Kiko Charret

“Eu estou aqui desde às 5 da manhã. Tomo o café e volto para a fila do almoço. Aí a gente encontra por aqui bastante companhia”, conta a idosa. Nesta sexta (05), uma de suas companhias era Roseli Antônia, moradora de Guaxindiba, de 62 anos, que chegou cedo para a fila após uma caminhada de mais de 5 km que faz todos os dias para garantir suas refeições do dia.

1/4 | Foto: Kiko Charret

2/4 | Foto: Kiko Charret

3/4 | Foto: Kiko Charret

4/4 | Foto: Kiko Charret









“Eu acho ótimo, muito importante. O cardápio muda todo dia e a comida é boa. E é uma comida boa pra quem tem problema de diabetes, porque não tem açúcar ou sal demais”, destaca a moradora.

O Restaurante do Povo funciona de 6h às 15h, de segunda a sexta-feira, na Rua São Pedro de Alcântara, atrás do shopping Pátio Alcântara, na rua da Igreja São Pedro. O café da manhã é servido das 6h às 9h e o almoço de 11h30 às 15h; os cardápios não são fixos e atualizam diariamente.