Setembro Amarelo tem programação literária em Niterói

A atividade contará com a mediação da produtora cultural Mônica Martins - Foto: Divulgação

A livraria e editora MoMa, em parceria com o Espaço de Leitura Tatiana Belinky, promove o ciclo Leitura Compartilhada Especial Setembro Amarelo, com encontros aos sábados (6, 20 e 27/9), das 10h às 12h30, em Niterói.

A proposta é unir literatura e saúde mental, trazendo como fio condutor o livro “O Meu Amigo Pintor”, de Lygia Bojunga, clássico que trata de temas delicados como amizade, perda e esperança. A atividade contará com a mediação da produtora cultural Mônica Martins, dinamização da psicóloga Euterpe Silva Costa e participação da convidada Sandra Ronca.

O projeto é voltado para todas as idades, reforçando o lema da campanha: “Juntos salvamos vidas”.

Estrada Francisco da Cruz Nunes, 836, loja 116 – Niterói