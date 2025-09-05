Sucesso de público em Niterói, Sergio Mallandro volta ao Teatro da AMF
Stand up ‘Os Perrengues do Mallandro’ faz nova temporada no palco de Icaraí nos dias 5, 6, 7, 13 e 14 de setembro
Depois de arrancar gargalhadas do público em uma temporada de casa cheia, o espetáculo “Os Perrengues do Mallandro”, estrelado por Sérgio Mallandro, está de volta a Niterói. O humorista mais irreverente do Brasil retorna ao palco do Teatro Eduardo Kraichete, anexo à Associação Médica Fluminense (AMF), para mais uma sequência de apresentações hilárias e cheias de surpresas, prometendo repetir (e até superar) o sucesso da primeira passagem pela cidade.
O humorista estará em cartaz nesta sexta (05), sábado (06) e domingo (07) e no próximo final de semana (13 e 14 de setembro), sendo sexta e sábado às 21h e domingo às 20h. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e na plataforma on-line Olha o Ingresso (https://olhaoingresso.com.br/sergiomallandro-niteroi.html): R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia-entrada na plateia, e R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia no mezanino. O Teatro Eduardo Kraichete fica na Avenida Roberto Silveira 123, em Icaraí.
Com seu estilo inconfundível e uma habilidade única de transformar qualquer situação em uma piada inesquecível, Mallandro comanda um show que mistura stand-up comedy, memórias de bastidores, relatos pessoais e muita interação com a plateia. O resultado? Uma noite regada a risos, nostalgia e o melhor do humor escrachado e espontâneo.
Em “Os Perrengues do Mallandro”, o artista abre o jogo e compartilha com o público as histórias mais inacreditáveis que viveu ao longo de seus mais de 40 anos de carreira: a época em que era jurado de Silvio Santos até o sucesso estrondoso no programa da Xuxa, passando pelas confusões nos bastidores da TV e pelos encontros inusitados com celebridades e figuras públicas. O espetáculo também mergulha nas situações da vida real: viagens desastrosas, relacionamentos desajustados, gafes públicas e ciladas do cotidiano. Com muito jogo de cintura e uma entrega cênica afiada, Mallandro transforma cada perrengue em um episódio digno de chorar de rir.
SERVIÇO
Espetáculo: “Os Perrengues do Mallandro”
Com: Sérgio Mallandro
Local: Teatro Eduardo Kraichete – Niterói (RJ)
Datas: 05, 06, 07, 13 e 14 de setembro
Horário: Sexta e sábado às 21h e domingo às 20h
Ingressos à venda na bilheteria do teatro e na plataformas online “Olha o Ingresso”
Valores: plateia - R$ 100,00 inteira e R$ 50,00 meia / mezanino - R$ 80,00 inteira e R$ 40,00 meia