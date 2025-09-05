Sucesso de público em Niterói, Sergio Mallandro volta ao Teatro da AMF

Em “Os Perrengues do Mallandro”, o artista abre o jogo e compartilha com o público as histórias mais inacreditáveis que viveu ao longo de seus mais de 40 anos de carreira - Foto: Divulgação/Fábio Bouzas

Depois de arrancar gargalhadas do público em uma temporada de casa cheia, o espetáculo “Os Perrengues do Mallandro”, estrelado por Sérgio Mallandro, está de volta a Niterói. O humorista mais irreverente do Brasil retorna ao palco do Teatro Eduardo Kraichete, anexo à Associação Médica Fluminense (AMF), para mais uma sequência de apresentações hilárias e cheias de surpresas, prometendo repetir (e até superar) o sucesso da primeira passagem pela cidade.

O humorista estará em cartaz nesta sexta (05), sábado (06) e domingo (07) e no próximo final de semana (13 e 14 de setembro), sendo sexta e sábado às 21h e domingo às 20h. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e na plataforma on-line Olha o Ingresso (https://olhaoingresso.com.br/sergiomallandro-niteroi.html): R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia-entrada na plateia, e R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia no mezanino. O Teatro Eduardo Kraichete fica na Avenida Roberto Silveira 123, em Icaraí.

Com seu estilo inconfundível e uma habilidade única de transformar qualquer situação em uma piada inesquecível, Mallandro comanda um show que mistura stand-up comedy, memórias de bastidores, relatos pessoais e muita interação com a plateia. O resultado? Uma noite regada a risos, nostalgia e o melhor do humor escrachado e espontâneo.

Em “Os Perrengues do Mallandro”, o artista abre o jogo e compartilha com o público as histórias mais inacreditáveis que viveu ao longo de seus mais de 40 anos de carreira: a época em que era jurado de Silvio Santos até o sucesso estrondoso no programa da Xuxa, passando pelas confusões nos bastidores da TV e pelos encontros inusitados com celebridades e figuras públicas. O espetáculo também mergulha nas situações da vida real: viagens desastrosas, relacionamentos desajustados, gafes públicas e ciladas do cotidiano. Com muito jogo de cintura e uma entrega cênica afiada, Mallandro transforma cada perrengue em um episódio digno de chorar de rir.

SERVIÇO

Espetáculo: “Os Perrengues do Mallandro”

Com: Sérgio Mallandro

Local: Teatro Eduardo Kraichete – Niterói (RJ)

Datas: 05, 06, 07, 13 e 14 de setembro

Horário: Sexta e sábado às 21h e domingo às 20h

Ingressos à venda na bilheteria do teatro e na plataformas online “Olha o Ingresso”

Valores: plateia - R$ 100,00 inteira e R$ 50,00 meia / mezanino - R$ 80,00 inteira e R$ 40,00 meia