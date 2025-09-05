STJD volta atrás e libera três jogadores que haviam sido banidos do futebol

Marcos Vinicius Alves Barreira, conhecido como Romário, foi beneficiado com a decisão do STJD - Foto: Roberto Corrêa/Vila Nova

Marcos Vinicius Alves Barreira, conhecido como Romário, foi beneficiado com a decisão do STJD - Foto: Roberto Corrêa/Vila Nova

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu liberar três atletas que haviam sido banidos do futebol, em 2023, por envolvimento em manipulação de partidas. Os jogadores são Ygor Catatau, Gabriel Tota e Romário.

O tribunal avaliou os pedidos de reabilitação dos atletas, que tiveram duras punições há poucos mais de dois anos. No entendimento dos auditores, foram cumpridos os requisitos para o atendimento da solicitação, como pagamento de multa e apresentação de declarações de idoneidade.

Leia também:

➣ Morre cineasta e documentarista Silvio Tendler, aos 75 anos

➣ Suspeitos de roubo em Itaipu são presos após cerco com apoio do Cisp

Catatau, Tota e Romário foram alvos da Operação Penalidade Máxima, realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, em maio de 2023. Os três receberam pena de pagamento de multa e exclusão do esporte, mas batalharam para recuperar o direito de jogar.

Último caso

No último caso julgado pelo STJD de jogador com envolvimento com apostas esportivas, o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi parcialmente absolvido das acusações e pegou uma pena mais leve que os jogadores liberados hoje. Em decisão, o atleta pegou 12 jogos de suspensão e multa de R$ 60 mil. O Flamengo vai recorrer da decisão.