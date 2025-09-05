Flim começa hoje (5): veja programação completa

A maior das festas literárias já realizadas na cidade vai homenagear e receber a escritora Conceição Evaristo, além de levar ao palco cantores como Seu Jorge e outros artistas - Foto: Divulgação

A maior das festas literárias já realizadas na cidade vai homenagear e receber a escritora Conceição Evaristo, além de levar ao palco cantores como Seu Jorge e outros artistas - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, dá início à 10ª Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), nesta sexta-feira (05/09), na Orla do Parque Nanci. A maior das festas literárias já realizadas na cidade vai homenagear e receber a escritora Conceição Evaristo, além de levar ao palco cantores como Seu Jorge, Mari Fernandez, Jorge Vercillo e Thiago Martins.

Serão mais de 70 debates, rodas de conversa e apresentações culturais, entre os dias 5 e 14 de setembro, das 8h às 20h. Às sextas, sábados e domingos, das 8h às 23h, acontecem as apresentações musicais.

Leia também:

Homem morre em grave acidente na BR-101, em Itaboraí

Receita Federal apreende cerca de R$ 2 milhões em metanfetamina com passageira no Aeroporto do Galeão/RJ; Vídeo!

“Toda a minha obra estará disponível no evento, e eu estarei presente para conversar com leitores e dar autógrafos. Além disso, vai ser uma oportunidade para estar com vários escritores e escritoras do país”, convida Conceição Evaristo, vencedora de prêmios como o Jabuti.

Além de Conceição Evaristo, estarão presentes na FLIM nomes como Bárbara Carine, Eliana Alvez Cruz, Jeferson Tenório, Luiz Antônio Simas, Thiago Gomide, Helena Theodoro, Fernando Ceylão e Paulinho Serra, José de Abreu, Bela Gil e Maristella Sodré, Xico Sá e Leo Jaime, Teresa Cárdenas (Cuba), Eliseu Baroni (Guiné-Bissau), Balam Rodrigo (México), Projota, Hélio de La Peña, Nath Finanças, Maria Ribeiro, Pedro Rhuas, Igor Pires, Faíska e Fumassa, Túlio Maravilha, Reinaldo (ex-Flamengo, Botafogo…), Búfalo Gil e vem mais por aí.

Estrutura

A FLIM está dividida em tendas. A tenda central, a Papo FLIM, recebe as maiores mesas. Já na sexta-feira (05/09), “Crônicas Urbanas” coloca frente a frente Ruy Castro e Jessé Souza com mediação de Edney Silvestre. No sábado (06/09) a mesa “AFROTopias” junta Renato Noguera e Kiusam de Oliveira. O domingo (07/09) tem como mesa principal “Escrivivências da Quebrada”, com Jessé Andarilho, MV Bill, Rodrigo Santos e Wesley Barbosa. E estas são só as conversas principais do fim de semana nesta tenda. Entre uma e outra, haverá, ainda, Aline Midlej com Octavio Guedes, Leoni, Zé de Abreu, Fernando Ceylão e Paulinho Serra e outros.

O público juvenil é contemplado na tenda FLIM Jovem. Movimento estudantil, carreiras, hiphop, debates sobre esportes, liberdade e vidas periféricas. Participação de Projota, Thalita Rebouças, Faiska e Fumassa.

Tem, ainda, a FLIMzinha, com uma programação específica para crianças, com contação de histórias, pintura facial, personagens de desenhos animados e até samba, com a Mangueira do Amanhã, entre outras atrações.

Durante toda a festa, uma grande tenda terá os estandes de editoras e grupos de escritores onde acontecerão lançamentos de livros, sessões de autógrafos e venda de títulos.

Shows

Todas as sexta-feiras, sábados e domingos da FLIM são encerrados com um grande show musical. Vão se apresentar, respectivamente, na primeira semana, Seu Jorge e Leoni. Nos dias 12, 13 e 14/09, Thiago Martins, Jorge Vercillo e Mari Fernandez fazem o encerramento diário.

Pratas da casa

Evento internacional, mas também local, a FLIM presta reverência aos maricaenses ao homenagear Conceição Evaristo, que escolheu a cidade como lar. Mais de cem escritores locais estarão na festa, lançando e vendendo seus livros, valorizando as narrativas locais. Muitos deles, alunos e professores da rede municipal de Educação, que são incentivados ano após anos a criarem suas próprias histórias e lançarem no evento.

FLIM Card

A participação na FLIM é gratuita. Para que estudantes da Rede Pública, do Passaporte Universitário, do Passaporte Técnico, do IFF e os profissionais da Secretaria de Educação tenham uma experiência ainda mais completa, a Prefeitura de Maricá disponibiliza voucher de R$ 200. Neste ano, o valor será disponibilizado em cartões digitais, que poderão ser utilizados nos estandes locais.

Importante destacar que o FlimCard é um benefício social, pessoal e intransferível, entregue diretamente ao beneficiário. Sua venda ou transferência é proibida e configura prática criminosa.

Confira a programação do primeiro dia da Flim:

Flimzinha:

9h30 – Mundo Bita

10h30 – Pintura facial – Animaniacs

12h – Cosplay

13h – Pintura facial – Animaniacs

14h30 – Contação de História: Lili Dias

Palco Jovem:

8h30 – Abertura: Boas-vindas com Intervenção Poética e literária. Participantes: Santiago (Capoeira na Comunidade), Adônis Vianna (Ruasia) e Lauriane Nunes, da Secretaria da Mulher. Mediação: Roseane Kelly

11h – Bate-Papo: Na moral, o que é ser jovem hoje? Participantes: Hadesh, Anthony (SEJJUP) e Raio (MPJ). Mediação: Vitor Nunes (UMES)

13h – Palestra: Orientação Vocacional e o Primeiro Emprego. Participantes: Aline Ritter Fonseca. Saudação: Sônia Freire

15h – Roda de Conversa: Da Juventude à Academia: Trilhas para a Universidade e a Vida Científica. Participantes: Denise Cardim, Rodrigo Moura, Lucas (Fiocruz), Ganhador (Novos Pesquisadores). Mediação: Julia Rodrigues (SEJJUP)

Papo Flim:

10h – Roda de Conversa: Escrevivências. Participantes: Fátima Lima e Fernanda Felisberto. Mediação: Rodrigo Moura

14h30 – Cidades Litorâneas e Saberes do Mar: Desenvolvimento com Identidade. Participante: Celso Pansera. Mediação: Arlen Pereira

16h – Talk Show Comédia Talk com Fernando Ceylão e Paulinho Serra. Mediador: Maurício Pacheco (Conversa e Canção)

17h – Abertura interativa

17h30 – Ato de abertura

18h – Mesa 1: Crônicas Urbanas. Participantes: Ruy Castro e Jessé Souza. Mediação: Edney Silvestre

Palco principal:

17h – Abertura interativa

17h30 – Ato de abertura

20h – Show Prata da Casa: Paul Rock

22h – Show de Seu Jorge