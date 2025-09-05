Convênio entre Universo e Procon-RJ oferece auxílio jurídico à população em Niterói; saiba mais

Uma parceria entre a Universidade Salgado de Oliveira (Universo), junto com o Procon Estadual, promove uma ação social mensal na porta da instituição de ensino, no campus Niterói, situada à Rua Marechal Deodoro, 217, no Centro, com o objetivo de divulgar os serviços prestados pelo Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) à comunidade.

Com quase 10 anos, a promoção da ação social "Procon-RJ no Núcleo de Práticas Jurídicas da Universo" surgiu a partir da intenção de popularizar os serviços oferecidos pelo convênio das instituições à comunidade, de um território que se estende de Niterói até Campos dos Goytacazes.

Leia também:

Polícia Civil prende o quarto envolvido em roubo que vitimou família Bolsonaro em Resende

Maíra Cardi passa perrengue nos preparativos de mais um casamento com Thiago Nigro



“O nosso Procon é o único que tem daqui até Campos, não tem outra sede. Tem a do Rio, que é a sede oficial do Procon, e temos a nossa aqui. Então, nós atendemos um público alvo de Niterói até Campos. Observamos que as pessoas não têm esse conhecimento, então surgiu a ideia de mostrar à população de Niterói, pelo menos começar com Niterói, e aqui na frente da Universo, para as pessoas saberem que é aqui a base, para mostrar que o Procon funciona aqui na Universidade Salgado de Oliveira. [...] Para chamar a atenção da população, e que aqui tem um serviço e um serviço muito bom, eficaz, porque nós conseguimos resolver quase 90% dos casos.”, contou Luciana Barboza Silva, de 53 anos, advogada da Universo cedida ao Procon, após o convênio entre as instituições.

Convênio entre Universo e Procon-RJ acontece há quase dez anos | Foto: Cristine Oliveira

A ação social promovida mensalmente, busca atrair a população que precisa de auxílio jurídico em relação a problemas em qualquer tipo de produto ou serviço, tratando diretamente com o fornecedor.

“O objetivo da ação é fazer um atendimento para a população na área do consumidor, em que eles vão trazer as demandas deles em relação aos fornecedores, envolvendo vício de produto, planos de saúde, e fazemos atendimento, gera a reclamação e entra em contato com o fornecedor e tenta administrativamente conciliar essa demanda”, disse advogado do NPJ da Universo, Márcio Galvão Azevedo, de 50 anos.

A parceria entre as instituições ajuda a solucionar questões entre os consumidores e fornecedores | Foto: Cristine Oliveira

Ao longo dos anos em que o convênio entre a Universo e o Procon foi estabelecido, diversas pessoas já foram beneficiadas, tendo suas questões solucionadas rapidamente e de forma satisfatória.

“Me ajudou muito, eu conversei com a advogada Luciana, ela me deu a instrução todinha, foi muito rápido o atendimento, pegou os meus dados, logo assim que deu entrada no processo, não passou nem uma semana o caso foi resolvido. Então, o atendimento foi muito bom, o acolhimento, a atenção, não é porque eu sou funcionário da Universo, que agiu rápido. Ela teve todo o carinho de montar o processo, é como eu digo, não é porque eu sou funcionário que agiu rápido, muitas pessoas vêm procurar para resolver as questões”, relatou o motorista da Universo, Luciano da Costa Silva, 35, que solicitou ajuda para solucionar um problema com uma concessionária de carros.

Luciano da Costa Silva ficou satisfeito com o serviço prestado pela parceria | Foto: Cristine Oliveira

Outra preocupação da parceria entre a Universo e o Procon-RJ é na colaboração na formação acadêmica dos estudantes de direito. A intenção ultrapassa o ato de ensinar leis e normas, possibilitando ao estudante a colaborar com a sociedade com base em seus conhecimentos, e é justamente na ação social que começa essa proposta.

Alunos de Direito da Universo, Cristiana Oliveira, do 10º período, Cristina Santos e Nelson Oliveira, ambos do 7º período | Foto: Cristine Oliveira

“A ação social é muito importante para a sociedade, porque muitas pessoas precisam de ajuda em relação ao Procon e é gratuito. Muitas pessoas que não tem dinheiro para pagar um advogado, e aqui tem, e muitas pessoas não sabem que a faculdade faz esse evento social. Para a minha carreira é muito importante, porque eu aprendi muito com o meu professor Márcio, e eu vou levar isso para o resto da minha vida, para a minha carreira, não que eu siga o Procon, mas que eu aprendi muito aqui”, contou a estudante de Direito do 10º período, Cristiana Manuela Oliveira, 22.