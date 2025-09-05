Maíra Cardi passa perrengue nos preparativos de mais um casamento com Thiago Nigro
A cerimônia de casamento acontece na Grécia
A influenciadora Maíra Cardi e Thiago Nigro, se preparam para mais uma cerimônia de casamento, dessa vez na Grécia. Entretanto, o casal está passando por algumas dificuldades nos preparativos do evento.
Através do stories no Instagram, Maíra contou sobre o caos que está vivendo: seu vestido de noiva caiu na piscina e para piorar, ele notou que esqueceu o terno do noivo para a viagem. Depois que pediu para que enviassem o traje, foi surpreendida com roupas de Carnaval.
Leia também:
Flim começa hoje (5): veja programação completa
Homem morre em grave acidente na BR-101, em Itaboraí
“Na vida real como ela é…”, disse a famosa ao mostrar o vestido de noiva encharcado. "Bom dia para você que acordou no seu dia de noiva e seu vestido de noiva caiu na piscina com o vento!". Logo em seguida, ela contou sobre as roupas de Thiago.
"Porque, o que acontece, eu esqueci o terno do noivo no Brasil aí eu mandei vir o terno e um sapato, do nada, chegou uma roupa de Carnaval aqui, aquela foi a encomenda, aí ele chega com um terno rosa na mão... Resumindo, por acaso, o noivo não tem terno, estamos procurando saber se está no navio, se está no avião, com quem que está... Como casarei? Não sei", contou a situação inusitada.