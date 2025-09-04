Policiais e autoridades de São Gonçalo se reúnem para aniversário de 101 anos do 7° BPM

Menos de uma semana após a cerimônia de troca de comando na última sexta (29), o 7°BPM (São Gonçalo) voltou a sediar um evento nesta quinta-feira (04); policiais militares da unidade e convidados se reuniram para comemorar o aniversário do Batalhão, que completou 101 anos de criação no último sábado (30).

A festa foi realizada na sede do Batalhão, no Alcântara e contou com a presença de dezenas de convidados da sociedade civil. O prefeito Capitão Nelson (PL), que é policial militar reformado e serviu no 7º BPM durante os anos de atividade, esteve na cerimônia junto do vice João Ventura (União) e destacou a importância do centenário batalhão na história da cidade.

"É uma instituição importante - para mim em especial, é importantíssima", destacou prefeito | Foto: Kiko Charret

“É uma instituição importante - para mim em especial, é importantíssima. O 7º Batalhão está ligado com a minha história e é um privilégio comemorar esses 101 anos. A gente espera poder estar aqui nos próximos aniversários e poder continuar colaborando da forma que for preciso para continuar com o bom trabalho que é feito aqui”, elogiou o prefeito.

Ainda em sua primeira semana de comando, o coronel Lourival do Nascimento Júnior, que substituiu o Cel. Ângelo Barbosa Castro na supervisão das ações do Batalhão, se disse feliz em assumir o comando de uma unidade com tanto tempo de história .“A gente vem com muita vontade de trabalhar e, com certeza, vamos entregar um serviço de qualidade à população de São Gonçalo”, destacou o policial.

"A gente vem com muita vontade de trabalhar", enfatizou comandante | Foto: Kiko Charret

Parcerias com outras instituições

Apesar da presença majoritária de policiais, uma boa parte dos presentes no churrasco de celebração do aniversário do Batalhão representavam a sociedade civil. Autoridades locais como o Secretário Municipal de Ordem Pública, Márcio Ribeiro, destacaram a importância do diálogo entre o Batalhão e outras esferas de ação na cidade.

“A Prefeitura hoje tem muita demanda das secretarias que contam com o apoio do Batalhão. Eu estou acompanhando o prefeito desde o primeiro mandato. Nesse tempo, o 7º [BPM] já trocou algumas vezes de comando e todos [os comandantes] contribuíram muito para a Prefeitura. A gente tem a Guarda Municipal, a Secretaria de Posturas, Transporte, Meio Ambiente; com todas elas, rotineiramente, a gente faz a operações em parceria com o 7º BPM”, destacou o secretário.

"Rotineiramente, a gente faz a operações em parceria com o 7º BPM", destaca secretário | Foto: Kiko Charret

O Dr. Raphael Riodades, diretor-geral do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, também comentou a importância de uma integração entre as ações policiais e o contexto local em áreas como a saúde pública.

“A integração entre a gente lá no Hospital e a Polícia é importantíssima. Quando acontece alguma ação policial na rua, podem ocorrer lesões e problemas de saúde bem específicos e as pessoas vão precisar do hospital. Os policiais, quando são baleados, têm que ser atendidos no hospital. A gente tem que ter uma interação; somos uma unidade de suporte de pacientes de alta complexidade e esse diálogo com a Polícia é de suma importância”, destacou.