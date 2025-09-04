Rio promove 2º mutirão estadual da renegociação do consumidor

A ação reafirma o compromisso com a defesa dos direitos do consumidor - Foto: Divulgação

A ação reafirma o compromisso com a defesa dos direitos do consumidor - Foto: Divulgação

Para marcar os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e o Procon-RJ promovem, entre os dias 8 e 12 de setembro, no Rio de Janeiro, e de 10 a 12 de setembro em outros 11 municípios, o 2º Mutirão Estadual da Renegociação do Consumidor. A iniciativa busca beneficiar milhares de consumidores em situação de vulnerabilidade financeira.

De acordo com o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, a ação reafirma o compromisso com a defesa dos direitos do consumidor, oferecendo alternativas para a inclusão financeira e soluções práticas para quem enfrenta dificuldades.

“Temos como prioridade oferecer soluções reais à população. Sabemos que muitas famílias atravessam problemas financeiros, e o mutirão é uma oportunidade de renegociar dívidas, recuperar o poder de compra e recomeçar com mais segurança”, destacou o secretário.

O mutirão reunirá empresas de diversos setores, como bancos, operadoras de telefonia, redes varejistas e concessionárias de serviços essenciais.

Como participar

Para ser atendido, o consumidor deve levar um documento oficial com foto (RG ou CNH). Os atendimentos contarão com a mediação de técnicos da SEDCON e do Procon-RJ, garantindo acordos seguros e válidos.

Locais do mutirão

Capital – 8 a 12 de setembro

Rio de Janeiro: Sede do Procon-RJ - Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121 – 2º Andar – Cidade Nova

Horário: retirada das senhas: 09h às 12h

Atendimento até a última pessoa com senha

Região dos Lagos – 10 a 12 de setembro

- São Pedro da Aldeia - PROCON Aldeense – Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136 – Centro

Horário: 9h às 16h

- Rio das Ostras - PROCON Rio das Ostras – Av. das Casuarinas, nº 595 – Âncora (Centro de Cidadania)

Horário: 9h às 17h

Agendamento: WhatsApp (22) 2771-6581

Região Serrana - 10 a 12 de setembro

- Petrópolis - PROCON Petrópolis – Rua Dr. Moreira da Fonseca, nº 33 – Centro

Horário: 10h às 17h

- Teresópolis - Praça Olímpica – Rua Manoel Madruga, nº 121 – Várzea (Parque Regadas)

Horário: Atendimento das 10h às 17h

Distribuição de senhas: 10h às 13h

Região Metropolitana – 10 a 12 de setembro

- Niterói - PROCON Niterói – Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, nº 481/Loja – Centro

Horário: 10h às 16h

- Mesquita - PROCON Mesquita – Av. Presidente Costa e Silva, nº 1513 – Centro

Horário: 9h às 16h

Leia também

▸ Tiroteio 'tira o sono' de moradores no Morro do Feijão, em São Gonçalo



▸ Mãe é presa por ocultar corpo de filha de 7 anos

Região Norte Fluminense – 10 a 12 de setembro

- Macaé - Praça Washington Luís – Rua Tenente Coronel Amado, nº 145 – Centro

Horário: 9h às 16h

- Campos dos Goytacazes - Ginásio do Automóvel Clube Fluminense – Rua Siqueira Campos – Centro

Horário: Atendimento das 10h às 16h

Distribuição de senhas: 9h às 12h

Região Costa Verde – 10 a 12 de setembro

- Mangaratiba - PROCON Mangaratiba – Av. Vereador Célio Lopes, nº 61 – Centro

Horário: 09h às 16h

- Angra dos Reis - PROCON Angra – Rua da Conceição, nº 255 – Centro

Horário: 9h às 16h

Região Noroeste Fluminense – 10 a 12 de setembro

- Itaperuna - PROCON Itaperuna – Av. Porto Alegre, nº 267 – Bairro Cidade Nova

Data: 10 a 12 de setembro

Horário: Atendimento das 10h às 16h

Distribuição de senhas: 9h às 13h