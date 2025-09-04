Jovem é encontrada morta dentro de geladeira; namorado é principal suspeito

O corpo de Taíssa, uma jovem de 22 anos, foi encontrado dentro de uma geladeira em sua residência em Rio das Ostras (RJ). A polícia investiga o caso como feminicídio, tendo o namorado da vítima como principal suspeito, atualmente foragido.

A família de Taíssa relatou que ela estava desaparecida desde o domingo anterior, o padrasto da jovem encontrou o corpo após sentir um forte odor na residência. A polícia busca mais informações para esclarecer o crime brutal.

Este caso ocorre em um contexto alarmante, nos últimos dois anos Rio das Ostras registrou um aumento de 42% nos casos de violência contra mulheres. A cidade enfrenta desafios devido à falta de uma delegacia especializada, apesar do crescimento populacional.

A tragédia de Taíssa destaca a urgência de políticas públicas eficazes e de uma rede de apoio robusta para proteger mulheres em situação de risco.