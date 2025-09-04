Espetáculo 'Nota de Falecimento' chega à casa de Cultura Laura Alvim e transforma um velório em uma divertida comédia

Em cartaz no Teatro Laura Alvim, em Ipanema, de 9 a 24 de setembro, “Nota de Falecimento” acompanha a história de João Roberto, um homem atolado em dívidas e mentiras que decide forjar a própria morte para escapar dos problemas. A apresentação exibida as terças e quartas, às 20h, aposta em um ritmo dinâmico e cenário versátil. Criando uma atmosfera de improviso, o espetáculo aproxima a plateia da trama e o resultado é uma experiência teatral leve e vibrante.

O que era para ser um golpe discreto se transforma em um velório completamente fora do controle com esposa enganada, filhos confusos, vizinha fofoqueira, cartomante de araque e um primo dono de funerária. Assistindo a tudo às escondidas, o “falecido” vê as situações se enrolarem até que uma revelação inesperada transforma a farsa em um reencontro hilário.

"É uma peça sobre a inventividade brasileira, sobre como até nos piores momentos a vida pode ser engraçada. Uma comédia que nasceu de uma ideia simples e ganha vida própria no palco a cada nova apresentação", afirma Lourenço Marques, autor e diretor do espetáculo.

Com texto afiado, humor e personagens carismáticos, "Nota de Falecimento", escrita em 2018, aposta na mistura de situações absurdas com emoções genuínas, oferecendo ao público uma noite leve, divertida e para todas as idades.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo link: https://funarj.eleventickets.com/#!/evento/70bff98a5ab504ef6d2126dc0c2b13857af31bae. Valores: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia-entrada).

