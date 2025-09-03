Exposição “Sementes do Hip Hop” invade a Casa das Artes e transforma São Gonçalo em capital da cultura urbana

Exposição "Sementes do Hip Hop" acontece em São Gonçalo, de 05 a 11 de setembro - Foto: Reprodução/Instagram

De 05 de setembro a 11 de outubro de 2025, São Gonçalo respira Hip Hop. A Casa das Artes abre as portas para a exposição “Sementes do Hip Hop”, um encontro explosivo entre graffiti, fotografia, moda e música que mostra a potência criativa das periferias e celebra o Hip Hop como linguagem artística, educativa e transformadora.

Com curadoria de Mélanie Mozzer e Savio Ribeiro, a mostra reúne nomes de peso da cena urbana: Aila, Cofap, Leda Daguimar, Mamuska, Max Barnabé, Mika Mikaelli, TexTwo e Vitor Moy dão vida às paredes com graffiti; Beto Padilha, Luan Citele, MEL e pivaz da foto revelam olhares da rua em fotografia; e as marcas e estilistas Besouro Company (Jcaslu), Dv7 (Rakim), M.A.F.U (Guilherme Santos), StudiumHB (Hellobrasil) e World Store (Clara Fagundes) trazem o estilo das quebradas para a passarela. Tudo embalado pela Paisagem Sonora de Lucas LT.

A abertura promete esquentar o coração da cidade com Pocket Show do Tigrão, sets incendiários dos DJs Arcanjo, Selecta e Kora, uma Roda de Freestyle de tirar o fôlego e o Encontro de Stickers, que transforma adesivos em arte urbana viva.

Mais que uma exposição, o “Sementes do Hip Hop” é um movimento. Em 2025, o projeto já ocupou o Teatro Municipal de São Gonçalo com debates sobre os 9 elementos do Hip Hop e fez a Praça dos Ex-Combatentes pulsar no Dia Mundial do Rap. Agora, a Casa das Artes recebe o grande encerramento dessa jornada que planta e espalha sementes de cultura, identidade e resistência.

Produzido pelo Satélite Cultural Hard Core e por jefterdeivisson (pivaz), com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de São Gonçalo através do edital estadual PNAB – Política Nacional Aldir Blanc, o projeto firma São Gonçalo como um dos epicentros do Hip Hop no Rio de Janeiro.

• Local: Casa das Artes – Rua Coronel Moreira Cesar, s/n – Zé Garoto, São Gonçalo – RJ

• Período: 05 de setembro a 11 de outubro de 2025

• Abertura oficial: 05 de setembro, às 18h