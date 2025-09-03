Vasco aposta em nova dupla de zaga para encerrar problema crônico da defesa

O setor defensivo do Vasco passou por uma intensa reformulação nessa última janela de transferências. O clube enfrenta um problema crônico com zagueiros que não corresponderam às expectativas e tiveram dificuldades para dar confiança ao torcedor.

A mudança tem como pontos principais as chegadas de Robert Renan e de Carlos Cuesta. O colombiano foi apresentado na terça-feira (02) e chega com total aprovação da comissão técnica de Diniz e com a confiança da diretoria para solucionar o lado direito da defesa.

O jogador era o plano A de Admar Lopes, diretor de futebol do Cruzmaltino, e do técnico desde o começo da janela. Cuesta disse que a responsabilidade de ser a solução para os problemas defensivos do Vasco não o assusta.

"Sobre a responsabilidade (de resolver o problema crônico da defesa), não é algo que me preocupa. Se o Vasco me procurou é porque sou um jogador de 26 anos que tem certa experiência e que vai dar segurança para a defesa. Do contrário, não me procurariam. Então isso não me preocupa, vou trabalhar para estar muito bem na defesa com os meus companheiros", disse o novo camisa 46 durante sua apresentação.

Robert Renan também acertou na última semana com o Vasco, após indicação de Fernando Diniz. O comandante vascaíno foi importante para convencê-lo sobre o projeto do clube. Ele é canhoto e conhecido por ter qualidade na saída de bola.

Da lista de defensores que iniciaram o ano, apenas Lucas Freitas segue com espaço no elenco. O defensor foi contratado, a princípio, para ser a quarta opção da zaga logo no início da temporada e é considerado uma grata surpresa. O zagueiro, inclusive, foi um dos protagonistas da vitória do Vasco na última rodada contra o Sport por 3x2, por sofrer o pênalti do segundo gol vascaíno e por tirar, em cima da linha, o chute de Derik Lacerda, que culminaria no empate dos pernambucanos na reta final de jogo.

Dos outros nomes que o clube teve para a posição em 2025, Maurício Lemos chegou ao clube com expectativa de resolver mas não emplacou. Ele não é relacionado por Diniz há cinco jogos. O Vasco negociou João Victor e Luiz Gustavo recentemente, emprestado Lyncon ao Volta Redonda e rescindido com Capasso e Souza, em maio.

Tendo poucas opções, Hugo Moura foi recuado para atuar como zagueiro. Agora, com a chegada da nova dupla, há expectativa que ambos assumam as vagas e encerre o problema defensivo do clube. O Vasco tem a defesa mais vazada entre todos os times da Série A na temporada, com 60 gols sofridos.