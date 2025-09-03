Receita Federal apreende ecstasy e cetamina enviados de São Gonçalo e outras cidades do RJ

O valor estimado da apreensão é de R$ 310 mil - Foto: Divulgação

O valor estimado da apreensão é de R$ 310 mil - Foto: Divulgação

A Receita Federal apreendeu nesta terça-feira (2/9) nove encomendas contendo ecstasy, MDMA, lança-perfume e cetamina em uma transportadora em São João de Meriti no Rio de Janeiro. A ação é resultado de gerenciamento de risco e da fiscalização e inspeção realizadas pela equipe de cães de faro.

As encomendas continham 5.400 comprimidos ecstasy, 50 g de MDMA, 156 unidades de lança-perfume e 10 frascos de cetamina. Em uma das encomendas o ecstasy estava dentro de um pacote de ração para cachorro, enquanto em outra foi colocado pó de café para disfarçar o cheio da droga.

O material seria enviado do Rio de Janeiro e de São Gonçalo, Belfort Roxo e Rio das Ostras com destino a Belo Horizonte/MG, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins e Rio de Janeiro. O valor estimado da apreensão é de R$ 310 mil.

Todo o conteúdo apreendido será entregue à Polícia Civil, responsável pela investigação da autoria dos delitos. Os investigados estão sujeitos a penas de reclusão de 5 a 15 anos.

A operação foi realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e contou com o apoio do cão de faro Abby.

A atuação da Receita Federal na fiscalização do comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade, especialmente no que se refere à saúde e à segurança públicas.





