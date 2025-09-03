Universo Niterói sedia a Terceira Jornada Internacional de Ciências da Atividade Física

A Universidade Salgado de Oliveira (Universo), campus Niterói, recebeu nesta quarta-feira (3), a Terceira Jornada Internacional de Ciências da Atividade Física, em parceria com a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. (Faperj). O evento traz aos estudantes da instituição a oportunidade de conhecer projetos e a cultura esportivas em outros países. As palestras ocorrem durante a tarde desta quarta e durante toda a quinta-feira (5).

Por ser um evento internacional, a Universo está de portas abertas para professores e estudiosos do esporte de diferentes lugares do mundo, contando com representantes da Europa, América-Latina e Brasil. O evento é uma oportunidade para os alunos e a comunidade entenderem a importância do esporte nas mais variadas sociedades.

“Essa é a terceira jornada. Essa foi patrocinada pela FAPERJ, que é um órgão de fomento do estado, que forneceu uma verba para trazer professores do exterior. As outras duas palestras ocorreram mais com professores daqui. O objetivo também é em função desses próximos jogos Pan Americanos, que Niterói vai participar junto com o Rio de Janeiro, então, estamos antecipando nessa área da gestão. Esses palestrantes têm um vínculo com a área da gestão do esporte. Temos um representante de Portugal, o professor Sarmento, um representante da América-Latina, professor Summar e uma representante brasileira, apesar de ser portuguesa, mas que atua em uma universidade federal do Pará, onde vai acontecer a COP 30. Então, todas essas ideias que estão correndo nesse espaço de gestão, estamos trazendo para a área do esporte, do ambiente e da promoção da saúde. O objetivo é abrir um pouco mais a mente em relação a essas atividades que vão ocorrer, muitas já em andamento”, disse o Coordenador do Programa de Pós-Graduação, Mestrado em Ciências da Atividade Física da Universo, Carlos Alberto da Silva, de 68 anos.

Para o coordenador Carlos Alberto da Silva o evento é uma oportunidade para os alunos e a comunidade | Foto: Cristine Oliveira

Leia também:

Criança de 2 anos morre afogada em piscina em São Gonçalo

Idoso morto na BR-101 durante confronto entre PM e traficantes visitava familiares em São Gonçalo



No primeiro dia do evento voltado para o esporte, os alunos da instituição de ensino superior tiveram a oportunidade de aprender com o palestrante Dr. José Pedro Sarmento de Rebocho Lopes, da Universidade do Porto, situada em Portugal. Durante sua fala aos acadêmicos, o intelectual comentou sobre como o o profissional do esporte é tratado pelos países da Europa e do Brasil.

"Eu tentei essencialmente dizer aos estudantes, primeiro, que o desporto é uma pérola, como dizemos em Portugal, ‘uma galinha dos ovos de ouro’. Ao longo dos anos as pessoas do desporto ficaram nos lugares menos interessantes, nos lugares onde se ganha menos, onde se tem menos reconhecimento. São os preparadores físicos, os técnicos, treinadores adjuntos, alguns muito poucos chegam aos treinadores principais. E depois, os lugares mais interessantes do desporto, que são os postos de gestão, da coordenação, da liderança, não ficam conosco, ficam com pessoas que não têm formação nenhuma na área do desporto. Têm formação em direito, economia ou em marketing, e como não tem ninguém do desporto para ficar nesses lugares, são eles que ocupam essas vagas.", contou o professor de educação física.

Dr. José Pedro Sarmento de Rebocho Lopes é professor na Universidade do Porto | Foto: Cristine Oliveira

A representante do Brasil no evento, a Dr. Carla Rocha Araújo, professora da Universidade Federal do Pará, estado que sediará a COP 30, trará para os alunos, nesta quinta-feira (4), a discussão sobre como a atividade física está relacionada às Cidades Inteligentes.

“Eu vou palestrar amanhã sobre um tema muito atual. Eu venho da terra da Cop 30, de Belém do Pará, e como eu já estou lá há quatro anos, iniciei logo no meu segundo ano como professora da universidade, uma pesquisa que chama ‘Smart City Belém - Pesquisa de Campo’. Pegamos um questionário, que é da União Europeia, sobre Cidades Inteligentes e traduzimos para português e adaptamos à nossa realidade. Isso foi feito em parceria com a Universidade Caxias do Sul, com a professora Janaína Macke, porque ela já tinha feito uma adaptação desse questionário e tinha aplicado em Caxias do Sul. O nosso questionário tem um diferencial. Apesar de atender as três dimensões que são as questões ambientais, sociais e econômicas, nós inserimos uma quarta dimensão, que é atividade física e saúde. Então, o nosso é o primeiro que pergunta se no seu bairro tem praças para prática de atividades físicas, tem ciclovias, tem faixa de pedestres [...] É um questionário bem completo que estamos aplicando a cerca de duas mil pessoas [...]. Vou falar um pouco de como essas cidades inteligentes, não basta ter só tecnologias, não basta ter só ter transporte público conectado, as pessoas tem que ser cuidadas, física e mentalmente, por isso a importância da atividade física”, explicou a professora, de 54 anos.

A Dr. Carla Rocha Araújo contará ao alunos sobre sua pesquisa | Foto: Cristine Oliveira

Ainda no segundo dia do evento, as palestras contarão com a contribuição do Dr. Summar Gomez, de 58 anos, intelectual da Universidad de Zulia, que trará o tema ‘Cultura gerencial das organizações de esporte na Venezuela e Equador’, para a discussão com os estudantes.

“O objetivo principal é poder informar, comunicar sobre o processo cultural que estamos vivendo no Equador e na Venezuela, a minha linha de investigação da cultura gerencial do esporte. Esse é meu objetivo principal para os jovens e professores da Universidade Salgado de Oliveira. [...] Vou trazer meu tema com um conteúdo muito metodológico de investigação para que o estudante possa tomar como referência alguns instrumentos que usei na investigação [...] O estudante terá a oportunidade de ter um método que poderá ter importância para sua futura pesquisa”, contou o professor.