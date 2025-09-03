Moradora de Niterói cria vaquinha para comprar lentes especiais e evitar perda de visão

Ela descobriu o problema ainda na adolescência, por volta dos 16 anos, ao perceber dificuldade crescente para enxergar o quadro na escola - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Diagnosticada com ceratocone, uma doença que afina a córnea e compromete a visão, a moradora de Niterói Carol Conrado, de 40 anos, iniciou uma vaquinha virtual para arrecadar R$ 4 mil e comprar lentes especiais que permitirão que ela volte a enxergar com segurança e realizar tarefas básicas do dia a dia.

Ela descobriu o problema ainda na adolescência, por volta dos 16 anos, ao perceber dificuldade crescente para enxergar o quadro na escola. Inicialmente, foi diagnosticada com miopia e astigmatismo, e passou a usar óculos. No entanto, os sintomas persistiram.

“Fui em outro oftalmo. Esse segundo médico me pediu exames mais detalhados. Foi quando descobri o ceratocone. Aí, fui encaminhada para um especialista em córnea, porque o ceratocone tem que ser tratado com um especialista em córnea”, disse a consultora de vendas.

O ceratocone é uma doença que afina a córnea, deixando-a em formato de cone. Algumas das possíveis causas médicas incluem coceira intensa nos olhos, que pode deformar a córnea, problemas na estrutura do colágeno e até fatores hereditários.

Olho com ceratocone | Foto: Reprodução - freepik.com

Vaquinha virtual

Com o avanço da doença, Carol deixou de ter melhora com os óculos e passou a depender exclusivamente de lentes especiais, como a escleral e a corneana, que são feitas sob medida e possuem alto custo.

“A lente de contato é uma lente especial, eu conheço dois tipos de lentes para a ceratocone, mas eu não sei se tem mais. Uma é a escleral, que era a que eu usava antes, e a corneana, que a que estou fazendo a vaquinha agora, que dá uma reestruturada na parte do colágeno, então ele melhora o colágeno. Essas lentes realmente são muito caras, a escleral, que eu usava antes e ainda estou pagando, na época que eu comprei estava R$5.700,00, mas ela custa hoje R$6.600,00, nessa clínica que eu vou. Acredito que encontre um pouco mais barato, mas não muito mais barato”, explicou Carol.



Sem dinheiro para adquirir um novo par de lentes, Carol continuou usando a antiga, apesar de já ter vencido o prazo de validade de três anos. Com o tempo, a lente começou a machucar seus olhos.



“Continuei usando a minha lente nessa escleral, só que ela tem três anos de validade, só que continuei usando porque não tinha dinheiro para usar outra e eu precisava trabalhar, mas ela começou a irritar o meu olho, ficou com uns quebradinhos na borda, porque ela é uma lente rígida e isso começou a irritar o meu olho. Entrei em contato com o meu médico e ele mandou eu parar de usar a lente porque eu podia ter um problema muito sério com a minha visão”, contou.



Sensibilizados com a situação, amigos e familiares sugeriram a criação de uma vaquinha online para arrecadar o valor necessário para a compra das lentes corneanas, que custam R$ 3.700.



“Conversando com amigos e familiares, surgiu a ideia de fazer uma vaquinha porque eu não teria esse dinheiro, essa lente que eu estou fazendo a vaquinha, ela custa R$3.700 o par. E eu preciso com uma certa urgência”, disse Carol.

A campanha foi lançada com o valor de R$ 4 mil, já considerando a taxa da plataforma de arrecadação. Até o momento, a vaquinha arrecadou R$ 2.675, valor que cobre parcialmente o custo das lentes.

“O site tem uma taxa em cima do valor que você vai arrecadar, então eu calculei o valor que eu coloquei no site com a taxa, mas eu expliquei isso na descrição no meu pedido de doação. Expliquei que aquele valor já era com a taxa”, completou.

A campanha foi lançada com o valor de R$ 4 mil, já considerando a taxa da plataforma de arrecadação | Foto: Reprodução

Para ajudar Carol Conrado na vaquinha virtual acesse o link

Ajuda temporária



Enquanto não consegue o valor total, Carol conta com uma lente emprestada pela clínica onde realiza tratamento, permitindo que consiga, ao menos, trabalhar.

“Como eu faço tratamento há anos com essa clínica, eles me emprestaram uma lente só, do olho direito, porque do olho esquerdo, a lente é mais específica por conta do anel (Anel de Ferrara são pequenos anéis de plástico implantados na córnea para melhorar a curvatura e regularizar o formato do olho), as duas vão ser feitas sob medida, mas a do olho esquerdo tem que ser muito mais sobre medida, tem que ser feita bem fina mesmo”, explicou Carol, que ressaltou que sem as lentes sua qualidade de vida é prejudicada.

Sob supervisão de Marcela Freitas