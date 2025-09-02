Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Morre Robert Voss, subsecretário de esporte de Niterói, aos 64 anos

Ex-jogador de polo aquático lutava contra um câncer

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 02 de setembro de 2025 - 17:54
Morre Robert Voss, vítima de câncer, aos 64 anos
Morre Robert Voss, vítima de câncer, aos 64 anos -

Morreu, aos 64 anos de idade, o subsecretário de esportes e lazer de Niterói, Robert Voss, vítima de um câncer. Ele estava a dois anos fazendo tratamento para doença e morreu na manhã desta terça-feira (2).

Além de atuar na política niteroiense, Voss teve uma carreira vitoriosa no polo aquático, sendo campeão sul-americano e brasileiro da modalidade. Ele começou sua carreira atuando pelo Canto do Rio e chegou a jogar pela seleção brasileira de máster. 

Em 2018, Robert Voss e outros 18 atletas criados no clube, receberam uma homenagem do Canto do Rio, devido a história e conquistas no esporte. 

Voss fez parte da "Geração de Ouro" do polo aquático do Flamengo entre 1985 e 1993. Ele atuava como goleiro na equipe que foi tetracampeão nacional 85 e 88. 

Robert Voss recebe homenagem do Canto do Rio
Robert Voss recebe homenagem do Canto do Rio |  Foto: Reprodução
Imagem ilustrativa da imagem Morre Robert Voss, subsecretário de esporte de Niterói, aos 64 anos

