Morre Robert Voss, subsecretário de esporte de Niterói, aos 64 anos

Morreu, aos 64 anos de idade, o subsecretário de esportes e lazer de Niterói, Robert Voss, vítima de um câncer. Ele estava a dois anos fazendo tratamento para doença e morreu na manhã desta terça-feira (2).

Além de atuar na política niteroiense, Voss teve uma carreira vitoriosa no polo aquático, sendo campeão sul-americano e brasileiro da modalidade. Ele começou sua carreira atuando pelo Canto do Rio e chegou a jogar pela seleção brasileira de máster.

Em 2018, Robert Voss e outros 18 atletas criados no clube, receberam uma homenagem do Canto do Rio, devido a história e conquistas no esporte.

Voss fez parte da "Geração de Ouro" do polo aquático do Flamengo entre 1985 e 1993. Ele atuava como goleiro na equipe que foi tetracampeão nacional 85 e 88.