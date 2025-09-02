Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 14 milhões

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 14 milhões - Foto: Reprodução - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 14 milhões - Foto: Reprodução - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.909 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 14 milhões.

Leia também:

Caso de intolerância: Estátua de Santa Sara Kali, padroeira do povo cigano, é destruída em gruta no Rio



Vivências Musicais celebra encerramento da 6ª edição do projeto com concerto “O show tem que continuar”

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.