Vivências Musicais celebra encerramento da 6ª edição do projeto com concerto “O show tem que continuar”
Espetáculo gratuito, na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói, contará com participação especial do cantor Arlindinho
O Vivências Musicais, iniciativa que aproxima jovens adultos do universo cultural por meio do ensino da música, realiza o concerto final de mais uma edição do projeto no dia 11 de setembro, às 19h, na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói, com a participação do cantor Arlindinho, filho do sambista Arlindo Cruz.
É a 6ª edição do projeto que será encerrado com o evento intitulado “O show tem que continuar”, espetáculo que terá um repertório centrado no samba, com incursões por outros estilos musicais, refletindo a diversidade e o talento dos cerca de 40 jovens participantes desta edição. O show terá entrada gratuita e Arlindinho dividirá o palco com os alunos do projeto, promovendo um encontro potente entre gerações, ritmos e histórias.
“Celebrar mais uma edição do Vivências Musicais é sempre muito especial. É um projeto que aposta no poder coletivo da arte para desenvolver habilidades cognitivas, musicais e sociais nos jovens. Este espetáculo é a síntese de tudo isso – e já nos enche de expectativa para 2026”, afirma Grazi Domingues, sócia-diretora da Graviola Produções.
Idealizado e realizado pela Graviola Produções, o Vivências Musicais já atendeu mais de 230 alunos em cinco anos de atuação, alcançando áreas periféricas e vulneráveis com acesso limitado à educação artística. O projeto é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com o patrocínio do Sicoob.
SERVIÇO
Concerto Final – Projeto Vivências Musicais
Dia e horário: 11 de setembro (Quinta-feira), às 19h
Local: Sala Nelson Pereira dos Santos (Av. Visconde do Rio Branco, 880 – São Domingos, Niterói – RJ)
Entrada gratuita (ingressos serão distribuídos 1h antes da apresentação, na bilheteria do teatro)