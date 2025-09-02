Caso de intolerância: Estátua de Santa Sara Kali, padroeira do povo cigano, é destruída em gruta no Rio

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a escultura quebrada em várias partes - Foto: Reprodução/TV Globo

Uma estátua de Santa Sara Kali, padroeira do povo cigano, foi destruída dentro de um santuário, localizado em uma gruta do Parque Garota de Ipanema, na Zona Sul do Rio.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a escultura quebrada em várias partes. A peça já foi retirada do local e levada para restauração.

O espaço, que faz parte do Circuito da Diversidade Religiosa do Rio, é considerado patrimônio imaterial do estado.

O caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). A Coordenadoria de Diversidade Religiosa da Prefeitura do Rio também acompanha a ocorrência.