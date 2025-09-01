Horto Municipal de Itaboraí abre as portas para visitação com agendamento prévio

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, está incentivando a população a conhecer o Horto Municipal, um espaço de preservação ambiental, educação e lazer que se tornou um verdadeiro refúgio verde no coração da cidade.

O local é aberto para visitação e guarda um espaço único de contato com a natureza, ideal para quem busca tranquilidade e aprendizado em meio ao meio ambiente.

Para garantir uma experiência segura e organizada, as visitas ao Horto acontecem apenas mediante agendamento prévio junto à Secretaria Municipal de Agricultura, pelo telefone (21) 2635-7586. O atendimento para marcação funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mais do que um espaço de lazer, o Horto Municipal desempenha um papel fundamental na preservação ambiental e na educação da comunidade, oferecendo oportunidades de aprendizado para crianças, jovens e adultos sobre a importância de cuidar da natureza.

“O Horto Municipal de Itaboraí é um pedacinho especial da nossa cidade, perfeito para quem ama estar em contato com a natureza”, destacou Abílio Pereira, secretário municipal de Agricultura.

A iniciativa reforça o compromisso do município em valorizar a qualidade de vida da população, aproximando os moradores da cidade de um espaço natural de convivência e aprendizado.