Itaboraí inicia Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos nesta segunda

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, deu início nesta segunda-feira (01/09) à Campanha de Vacinação Antirrábica. A ação acontece até novembro, contemplando 39 bairros do município, em um total de 79 polos de vacinação. Os atendimentos acontecem sempre das 9h às 14h.

O público-alvo são cães e gatos a partir de quatro meses de vida, que devem ser levados por seus tutores aos pontos de vacinação mais próximos. A raiva é uma doença que pode afetar tanto animais quanto seres humanos, e a imunização é a forma mais eficaz de prevenção.

A secretária municipal de Saúde, Analice Rangel, destacou a importância da campanha.

“Vacinar é um ato de responsabilidade e de cuidado. Nosso objetivo é proteger não apenas os animais, mas também toda a população. Por isso, organizamos um calendário que abrange diversos bairros, facilitando o acesso dos tutores aos polos de vacinação”, afirmou a secretária.

A Kimberly de Castro, de 31 anos, levou seu cão para ser vacinado na Praça Tadeu da Silva, no bairro Joaquim de Oliveira e demonstrou sua satisfação em ter a oportunidade de cuidar de si mesma e do seu pet.

“Tenho 2 cachorros e 6 gatinhos, todos parte da minha família. Vou trazer cada um deles durante a campanha. Essa ação é muito importante não só para garantir a saúde dos animais, mas também a nossa, já que a raiva é uma doença perigosa. Com a vacinação, fico mais tranquila sabendo que estou cuidando bem dos meus bichinhos e também contribuindo para a segurança da comunidade”, afirmou a moradora do bairro.