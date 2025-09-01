Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4492 | Euro R$ 6,3805
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Aos 21 anos, Mel Maia faz botox nas axilas; Entenda

A atriz compartilhou detalhes do procedimento em suas redes sociais

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 01 de setembro de 2025 - 12:53
O tratamento é indicado para casos de hiperidrose, caracterizada pela produção exagerada de suor
O tratamento é indicado para casos de hiperidrose, caracterizada pela produção exagerada de suor -

Mel Maia, de 21 anos, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar detalhes de um procedimento que pôs fim a uma insegurança que a acompanha desde a infância. A atriz recorreu a um tratamento de botox nas axilas, realizado em uma clínica da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O momento foi registrado pelo namorado da artista, o lutador de boxe Luan Medeiros.

“Desde que eu me entendo por gente, suo demais pelas axilas. Podia estar fazendo -15 graus que eu continuava suando. Mas a doutora finalmente me salvou aplicando Botox. Não dói nada”, contou a atriz. Em seguida, Mel agradeceu à equipe que realizou o procedimento: “Me ajudaram a superar uma insegurança que carrego desde criança”, completou.

Leia também 

De novo? Bia Miranda anuncia fim do namoro com Gato Preto

Fernanda Paes Leme se revolta após nota e eliminação no ‘Dança dos Famosos’

O tratamento é indicado para casos de hiperidrose, caracterizada pela produção exagerada de suor, visto que o botox atua bloqueando os sinais nervosos que ativam as glândulas sudoríparas, reduzindo a transpiração em até 90%.

Tags:

atriz botox na axila mel maia

Matérias Relacionadas