David Luiz se pronuncia e nega ameaças contra mulher que registrou BO
O zagueiro afirmou que nunca se encontrou pessoalmente com Karollainy Barbosa Cavalcante
O jogador David Luiz, através do seu Instagram, se pronunciou nesta segunda-feira (1), para negar que tenha ameaçado ou se encontrado pessoalmente com a assistente social Karollainy Barbosa Cavalcante, com quem supostamente, viveu um relacionamento extraconjugal. Karol registrou um boletim de ocorrência contra o zagueiro na semana passada.
"Eu nunca ameacei ninguém, eu nunca ameacei esta pessoa. Eu nunca estive com esta pessoa pessoalmente, nunca estive no hotel que ela fala que eu estive. Até mesmo desde a semana passada foi disponibilizado para a imprensa e todo mundo que quisesse o e-mail original do hotel, confirmando que eu nunca estive lá", disse David Luiz.
O jogador também afirmou que "as medidas legais estão sendo tomadas" e agradeceu o apoio dos fãs. No dia 22 de agosto, a ALOB Sports, empresa que gerencia a imagem do atleta, confirmou que os dois trocavam mensagens mas negou que o jogador tenha se encontrado com Karol.
Leia também:
Aos 21 anos, Mel Maia faz botox nas axilas; Entenda
Presos criminosos que degolaram homem e jogaram o corpo na Baía de Guanabara
Na última quinta-feira (28), a Justiça do Ceará expediu uma medida protetiva em favor de Karollainy Barbosa Cavalcante. A assistente social registrou um boletim de ocorrência contra David Luiz, por ameaça de morte e violência psicológica. Ela afirma ter recebido mensagens atribuídas ao jogador, onde ele teria escrito: "Você sabe que tenho dinheiro e poder, então, não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir".
Segundo o advogado de Karol, o jogador teria iniciado o contato com a mulher pelo Instagram, omitindo seu estado civil e a convidando para ficar hospedada em um luxuoso hotel em Fortaleza. Após a recusa de uma proposta de trisal, feita pelo jogador, as ameaças teriam começado. Ainda segundo a defesa, a mulher passou a ser perseguida pela capital.
Veja o pronunciamento completo de David Luiz:
"Acho que todo mundo tem visto as últimas notícias que têm saído a respeito da minha vida. Vim aqui agora falar para vocês. Não fiz esse vídeo antes por questões de compromisso com meu novo clube, com a minha estreia, com o objetivo coletivo antes dos problemas individuais, mas agora chegou o momento de falar.
Eu nunca ameacei ninguém, eu nunca ameacei esta pessoa. Eu nunca estive com esta pessoa pessoalmente, nunca estive no hotel que ela fala que eu estive. Até mesmo desde a semana passada foi disponibilizado para a imprensa e todo mundo que quisesse o e-mail original do hotel, confirmando que eu nunca estive lá.
Infelizmente, as coisas têm saído do controle. Tem sido um momento muito ruim e muito chato, mas estou aqui de coração aberto falar para vocês que errei, errei, sim, trocar mensagens com essa pessoa. Mas eu nunca, nunca e nunca ameacei nem ela nem ninguém na minha vida. Nunca estive com essa pessoa pessoalmente.
As medidas legais já estão sendo tomadas e eu espero que a justiça seja feita o mais rápido possível e todo mundo venha saber a real verdade. Desde já agradeço o apoio de todo mundo, as mensagens que tenho recebido. Que Deus abençoe a todos. Obrigado."