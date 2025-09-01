Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Curso gratuito capacita pescadores de Maricá em manutenção de motores de embarcação

Ação faz parte do Projeto Arranque, uma parceria entre Ministério da Pesca e apoio da Prefeitura de Maricá

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 01 de setembro de 2025 - 11:53
O curso é realizado em 12 encontros semanais, sempre aos sábados, das 9h às 16h
O Projeto Arranque realizou, no último sábado (23), mais uma ação em benefício da pesca artesanal no município de Maricá. A atividade foi o Curso de Manutenção de Motores de Embarcação, promovido pelo Instituto Redemar Brasil, em parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura e com apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Municipal de Pesca.

A oficina ocorreu na Escola Municipal Reginaldo Domingues dos Santos, no bairro Ponta Negra, e contou com a participação de cerca de 20 alunos.

O curso é realizado em 12 encontros semanais, sempre aos sábados, das 9h às 16h, com o objetivo de capacitar pescadores e pescadoras artesanais que muitas vezes interrompem suas atividades devido à falta de manutenção adequada em suas embarcações e ao alto custo dos reparos. Além dos trabalhadores da pesca, familiares até o terceiro grau também podem participar, estimulando jovens a ingressarem na profissão e contribuindo para a preservação da cultura pesqueira na região:

“Já dei esse tipo de aula em outras localidades, mas aqui encontrei um grupo muito dedicado. É um prazer ensinar para quem gosta de aprender. Posso afirmar que eles abraçaram a causa de forma inspiradora e, ao final do curso, todos nós sairemos daqui pessoas e profissionais melhores”, afirmou Pedro, professor de mecânica náutica do Projeto Arranque.

O curso faz parte de um ciclo de formações do Projeto Arranque em Maricá. Já foram realizadas a Oficina de Saúde, Meio Ambiente e Segurança (SMS) e o Curso de Radiofonia Marítima, atendendo antigas demandas da comunidade pesqueira. A próxima atividade será a Oficina de Reparo de Embarcações (ainda sem data definida), completando o conjunto de capacitações voltadas a uma pesca mais segura, sustentável e geradora de renda.

As capacitações são gratuitas, exigem frequência mínima de 75% para conclusão e contam com certificação do Instituto Redemar Brasil.

Karina, uma das alunas participantes, destacou a importância da formação:

“O curso de manutenção é muito bom, com ótimas dicas. Estou aprendendo muito e tudo que adquiri aqui será de grande valor para minha vida profissional. Parabéns a todos”, disse.

O Projeto Arranque integra uma estratégia de fortalecimento das comunidades tradicionais da pesca artesanal, promovendo conhecimento técnico, valorização da cultura pesqueira e preservação ambiental.

Sobre o Instituto Redemar Brasil

Fundado em 2016, o Instituto Redemar Brasil é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos dedicada à conservação dos ecossistemas marinhos e costeiros no país. Com sede em Salvador e atuação nacional, desenvolve projetos em parceria com diferentes setores, envolvendo monitoramento ambiental, campanhas de conscientização, pesquisa científica e capacitação de profissionais e voluntários na área de conservação.

Para mais informações, consulte as redes sociais do projeto pelo Instagram @redemarbrasil.

