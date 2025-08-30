Guarda Municipal prende homem por roubo a celular em Icaraí

Um homem foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (29) pela Guarda Municipal de Niterói (GMN) suspeito de roubo em Icaraí. A ação foi fruto do patrulhamento ostensivo intensificado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).

Por volta das 23h15, um casal abordou os guardas municipais que faziam ronda na região para relatar que um criminoso havia acabado de roubar o celular de uma vítima nas proximidades da Rua Álvares de Azevedo e fugia em direção à mesma via. Imediatamente, as equipes da GMN iniciaram uma busca pela redondeza.

Leia também

Lula decreta luto oficial por morte de Luis Fernando Verissimo



Arrastão de São Gonçalo luta, mas perde a Taça das Favelas nos pênaltis

Em poucos minutos, os agentes localizaram o suspeito, que já havia sido imobilizado por populares que testemunharam o ocorrido. O indivíduo foi conduzido para a 76ª Delegacia de Polícia, onde o flagrante foi registrado no artigo 157,por tentativa de roubo.

Vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública(Seop), a Guarda Municipal de Niterói atua na proteção dos bens, serviços e instalações do município, realizando patrulhamento ostensivo e preventivo 24 horas. A corporação trabalha de forma integrada com os órgãos de segurança pública, contribuindo significativamente para a redução da criminalidade e a sensação de segurança na cidade.