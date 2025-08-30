Arrastão de São Gonçalo luta, mas perde a Taça das Favelas nos pênaltis

Time de Nova Iguaçu venceu o Arrastão de São Gonçalo e ficou com o título - Foto: Instagram/Taça das Favelas

As meninas do Arrastão de São Gonçalo lutaram, mas acabaram ficando com o vice-campeonato da Taça das Favelas feminina 2025. A derrota aconteceu nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal.

Os gols da partida aconteceram no primeiro tempo. O Três Campos de Nova Iguaçu abriu o placar com Karla Farias, que fez um golaço de cobertura. Minutos depois, o empate com Lorieni da Silva, em mais um bonito gol de cobertura, e a virada com Eduarda Leixas, em falha da goleira adversária.

Antes dos 20 minutos, mais um gol e placar empatado. Larissinha saiu cara a cara com a goleira e chutou firme para o gol.

O segundo tempo foi de muito equilíbrio, mas poucas jogadas. Nervosas, as meninas pouco criaram e o jogo se encaminhou empatado até o fim.

Nos pênaltis, os dois times marcaram suas cobranças regulamentares - nas regras da competição, são 3 batidas e não 5 como no futebol profissional.

No decorrer, o time de São Gonçalo teve três oportunidades onde precisava apenas marcar seu pênalti e se sagrar campeão, mas perdeu todas as chances.

Depois de todas as meninas cobrarem, inclusive as goleiras, a ordem começou a se repetir e foi aí que a atacante Alessandra cobrou e mandou para fora, dando o título para o time de Nova Iguaçu.