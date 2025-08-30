Lula decreta luto oficial por morte de Luis Fernando Verissimo

Em nota de pesar, Lula destacou a relevância do escritor como cronista da vida cotidiana brasileira - Foto: Unesp/Divulgação

Em nota de pesar, Lula destacou a relevância do escritor como cronista da vida cotidiana brasileira - Foto: Unesp/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou luto oficial de três dias em todo país em sinal de pesar pelo falecimento do escritor Luis Fernando Verissimo. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União neste sábado (30).

A morte de Verissimo, aos 88 anos, foi confirmada no início da manhã, em Porto Alegre, após complicações causadas por um caso grave de pneumonia.

Ele era um dos maiores nomes da literatura nacional. Ao todo, teve mais de 80 livros publicados e 5,6 milhões de cópias vendidas, entre crônicas, romances, contos e quadrinhos. O velório está ocorrendo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Em nota de pesar, Lula também destacou a relevância do escritor como cronista da vida cotidiana brasileira.

"Dono de múltiplos talentos, cultivou inúmeros leitores em todo o Brasil com suas crônicas, contos, quadrinhos e romances. Criou personagens inesquecíveis, a exemplo do Analista de Bagé, As Cobras e Ed Mort. Sua descrição bem-humorada da sociedade ganhou espaço nas livrarias e na TV, com A Comédia da Vida Privada. E, como poucos, soube usar a ironia para denunciar a ditadura e o autoritarismo; e defender a democracia. Eu e Janja deixamos o nosso carinho e solidariedade à viúva Lúcia Veríssimo – e a todos os seus familiares", afirmou o presidente.

Políticos e artistas também lamentaram a morte e exaltaram o legado de Verissimo para a cultura do país.

Trajetória

Verissimo deixa a esposa Lúcia Helena Massa e três filhos: Pedro, Fernanda e Mariana Verissimo. Ele tinha mal de Parkinson, problemas cardíacos e sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2021. Um ano depois, recebeu um marca-passo.

Filho do escritor Érico Verissimo, Luis Fernando publicou mais de 80 obras, entre elas As Mentiras que os Homens Contam, O Popular: Crônicas ou Coisa Parecida, A Grande Mulher Nua e Ed Mort e Outras Histórias.

Foram as crônicas e os contos que o tornaram um dos escritores contemporâneos mais populares no país. O Analista de Bagé, lançado em 1981, teve a primeira edição esgotada em uma semana.

O escritor construiu uma trajetória profissional rica, com atuação em diferentes áreas e produção em vários formatos. Trabalhou como cartunista, tradutor, roteirista, publicitário, revisor, dramaturgo e romancista.

Sua obra é marcada pelo bom humor, assertividade e crítica. Além das palavras, foi um amante da música, dedicado ao saxofone.