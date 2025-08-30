Samuel Lino, do Flamengo, é convocado para a seleção brasileira

O atacante Samuel Lino, do Flamengo, foi convocado neste sábado (30) pelo técnico Carlo Ancelotti para integrar a Seleção Brasileira nos jogos contra Chile e Bolívia, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ele substitui Matheus Cunha, do Manchester United, que sofreu uma lesão muscular na partida contra o Burnley pela Premier League.

A convocação de Lino ocorre em um momento de destaque do jogador no futebol brasileiro. Desde sua chegada ao Flamengo, em julho de 2025, como a contratação mais cara da história do clube por 22 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões) o atacante tem se destacado com atuações consistentes. Em oito jogos, marcou dois gols e forneceu quatro assistências, incluindo uma performance notável na goleada de 8 a 0 sobre o Vitória, onde contribuiu com dois gols e três assistências.

Lino já estava na pré-lista de convocados de Ancelotti e havia expressado seu desejo de representar a Seleção. Em entrevista recente, destacou o Flamengo como um detalhe para alcançar esse objetivo, elogiando a estrutura e a visibilidade proporcionadas pelo clube.