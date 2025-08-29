Andamento das obras de macrodrenagem no Barreto e na Engenhoca entram em nova fase

Com uma extensão total de 4,6 quilômetros, as intervenções estão sendo realizadas pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) com os objetivos de melhorar o escoamento da água da chuva e diminuir os alagamentos na região. Além da drenagem, todas as vias vão receber requalificação de calçadas, meios-fios e pavimentação. O investimento total é de R$ 76 milhões e a previsão é de que as obras terminem em novembro deste ano.

“Essas obras de macrodrenagem são esperadas há décadas. A gente está fazendo essas obras e sabemos que traz transtorno para os moradores. O mais importante é que eu vou vir agora toda semana para fazer essa vistoria, porque a obra está entrando na reta final. Agora em setembro a gente termina o trecho da Rua General Castrioto em frente à Cidade da Ordem Pública. Em outubro, terminará o remanejamento de redes subterrâneas da Águas de Niterói e da companhia de gás. Assim, a gente avança para concluir em novembro as obras aqui na Rua José Vicente Sobrinho, na Engenhoca”, destacou o prefeito.

Neste momento, as equipes estão trabalhando na ligação das galerias da Engenhoca com as estruturas já construídas no terreno da Secretaria de Ordem Pública (Seop), num trecho que vai da Avenida José Vicente Sobrinho até a Rua Craveiro Lopes. Quando tudo estiver finalizado, a água da chuva será levada até a Baía de Guanabara, passando pelo Rio Maruí, por meio de uma rede de drenagem que está sendo instalada ao lado do Cemitério Maruí.

Acompanhado do secretário de Governo, Paulo Bagueira, o prefeito caminhou pelos trechos em obra, conversou com engenheiros e técnicos, além de moradores e comerciantes do Barreto e da Engenhoca. Ele anunciou ainda a primeira malha de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) da cidade, que foi aprovada no Novo PAC Seleções do Governo Federal e promete transformar o transporte urbano local. O projeto prevê uma linha de cerca de 5 quilômetros, ligando o Barreto ao Centro, com dez estações, contemplando os bairros do Barreto, Engenhoca, Santana, São Lourenço e Centro.

“Engenhoca e Barreto serão tratados com dignidade e respeito. A partir de 2027, depois que essas obras de macrodrenagem estiverem prontas, vem aí o primeiro VLT de Niterói, que vai começar pelo Barreto e pela Engenhoca, levando o morador até o Centro de Niterói. Vai ser uma grande obra e vai valorizar muito a Engenhoca e o Barreto. A Zona Norte merece”, afirmou Rodrigo Neves.