São Gonçalo realiza mais de 1,5 mil atendimentos de idosos no Restaurante do Povo

O trabalho conjunto das secretarias de Saúde e de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo no Restaurante do Povo, em Alcântara, esta semana, teve resultado positivo. Mais de 1,5 mil atendimentos foram realizados.

Ao todo, 182 vacinas contra a gripe, hepatite b, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e antitetânica foram aplicadas. Também foram realizados 429 testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs): sífilis, hepatites b e c e HIV; 301 verificações de pressão arterial e 270 avaliações nutricionais.

“Avaliamos a ação como muito positiva. Foram três dias conscientizando sobre a importância do cuidado com a saúde. Fizemos alguns encaminhamentos para tratamentos e reforçamos como as vacinas podem salvar vidas. Muitos estavam com a vacinação atrasada”, explicou a diretora da Divisão de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (Dividants), Gleice Scotelaro.

Na ação, 20 pessoas foram encaminhadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine) para oportunidades de trabalho diversas; 72 foram atendidas pelo Comitê do Subregistro para a retirada de documentos e segunda via das certidões de nascimento, óbito e casamento; 210 pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e 59 pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que orientaram sobre benefícios, programas e serviços sociais.

Leia também

▸ Com o fim da febre do “morango do amor”, preço da fruta despenca em São Gonçalo



▸ Justiça condena a 25 anos homem que matou cantora e passista trans em São Gonçalo



A atividade foi sugerida pela Área Técnica de Alimentação e Nutrição (Atan), da Secretaria de Saúde, com o objetivo de fazer o levantamento dos idosos com risco de desnutrição e sarcopenia – perda de massa e força muscular – e encaminhá-los para tratamentos. Equipes de outros programas como a Vigilância em Acidentes com foco no risco de queda; Hiperdia – que orienta sobre a hipertensão e diabetes; Saúde do Idoso e o Consultório de Rua (CNaR) também estiveram presentes.