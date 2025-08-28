Fluminense sofre gol no fim e sai derrotado no jogo de ida da Copa do Brasil

O Fluminense perdeu o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (28), por 1 a 0, para o Bahia, no estádio Fonte Nova, em Salvador. O jogo da volta acontece no próximo dia 10, no Maracanã.

Jogando em casa, o Bahia começou pressionando o Fluminense. Nos primeiros minutos, o meia Jean Lucas dominou o setor e comandou as principais ações do jogo. E foi com ele que o Tricolor de Aço conseguiu sua melhor chance da primeira etapa. Aos 16, o meio-campo aproveitou cruzamento da esquerda e cabeceou na trave esquerda de Fábio.

A resposta carioca veio pouco depois, aos 23. Depois de disputa de bola, ela sobrou livre para Canobbio, que perdeu de frente com o goleiro.

Aos 27, o Fluminense chegou ao gol com Serna, mas o VAR analisou o lance e assinalou impedimento na jogada.

Depois do lance, o Fluminense passou a dominar a partida e controlar o jogo, mas sem criar grandes chances.

O segundo tempo foi totalmente equilibrado, com poucas chances claras para ambos os lados. O gol saiu no final da partida, aos 41. Luciano Juba foi lançado, ele driblou Guga e chutou firme, sem chance para Fábio.

Com o resultado, o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para avançar de fase. Caso vença por um gol, a decisão vai para os pênaltis. Empate ou derrota classificam o time baiano.