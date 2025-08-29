São Gonçalo lança um novo Portal do Servidor

Ao concentrar tudo em uma única plataforma, a Prefeitura reforça o compromisso com a modernização dos serviços públicos e a eficiência administrativa - Foto: Divulgação - Ascom

Ao concentrar tudo em uma única plataforma, a Prefeitura reforça o compromisso com a modernização dos serviços públicos e a eficiência administrativa - Foto: Divulgação - Ascom

O Portal do Servidor da Prefeitura de São Gonçalo foi reformulado e agora oferece ainda mais praticidade e eficiência para os funcionários municipais, reunindo em um só espaço serviços importantes para o dia a dia. A plataforma modernizada facilita a rotina dos servidores, garante agilidade nos atendimentos e reforça a transparência da gestão pública.

Com navegação simples e intuitiva, o portal disponibiliza recursos como o RH Online, onde é possível acessar contracheques e informes de rendimentos, além de serviços como validação de contracheques, protocolo de processos e consignação eletrônica. Tudo concentrado em um ambiente único, que evita deslocamentos e burocracias.

Leia também:

Fluminense sofre gol no fim e sai derrotado no jogo de ida da Copa do Brasil

Morre Íris Lettieri, a voz marcante do Aeroporto do Galeão

O secretário de Administração, Daniel Lima, destacou a relevância da iniciativa.

“Nosso objetivo é oferecer autonomia e clareza aos servidores. O Portal concentra serviços como Declaração de Bens e Rendas, Censo Previdenciário e informações sobre direitos, como aposentadoria e legislações vigentes. Essa centralização fortalece a transparência e aproxima ainda mais a gestão dos servidores”, afirmou.

O canal também oferece uma seção de Perguntas Frequentes, com respostas sobre férias, licenças, progressão de carreira, portabilidade de conta-salário e posse de funções gratificadas. Ao concentrar tudo em uma única plataforma, a Prefeitura reforça o compromisso com a modernização dos serviços públicos e a eficiência administrativa.