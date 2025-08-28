Morre Íris Lettieri, a voz marcante do Aeroporto do Galeão

Nascida no Rio de Janeiro em 26 de agosto de 1941, Íris Lettieri Costa era filha única de um locutor da antiga Rádio Cruzeiro do Sul e de uma professora de piano - Foto: Reprodução/TV Globo

Faleceu nesta quinta-feira (28), aos 84 anos, a jornalista e locutora Íris Lettieri, conhecida nacionalmente por ser, por mais de quatro décadas, a voz oficial do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, no Galeão. Íris também teve carreira como atriz, modelo e cantora. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Nascida no Rio de Janeiro em 26 de agosto de 1941, Íris Lettieri Costa era filha única de um locutor da antiga Rádio Cruzeiro do Sul e de uma professora de piano. Iniciou sua trajetória profissional no rádio no fim da década de 1950, tornando-se a primeira mulher a atuar como locutora de telejornais no país, com passagens marcantes por emissoras como TV Tupi, TV Excelsior e TV Manchete.

A partir dos anos 1970, passou a ser a voz inconfundível que acolhia e informava passageiros no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, função que também exerceu em outros terminais, como o de Guarulhos, em São Paulo.

A concessionária RIOgaleão, responsável pela administração do aeroporto, lamentou o falecimento da locutora por meio de nota oficial:

“O RIOgaleão lamenta o falecimento de Íris Lettieri, voz inesquecível que marcou gerações nas rádios e nas mensagens do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Seu trabalho se tornou parte da memória afetiva de milhares de passageiros que passaram pelo Tom Jobim. Manifestamos nossa solidariedade à família, amigos e admiradores dessa profissional que ajudou a escrever a história da aviação e da comunicação no Rio de Janeiro.”

Ao longo da carreira, Íris foi homenageada com diversas condecorações, entre elas o título de “Personalidade Aeroportuária” pela Infraero (1995), o selo de qualidade da Abrajet–Rio (1995) e a Medalha Pedro Ernesto, concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro (1996).