Funcionários da Defesa Civil são presos acusados de dopar e abandonar cachorros

Funcionários da Defesa Civil de Cordeiro, na Região Serrana do Rio de Janeiro, foram presos sob acusação de dopar e abandonar cães de rua, resultando na morte de vários animais. Segundo as investigações, os servidores utilizavam medicamentos para sedar os cães e os deixavam em áreas afastadas, sem qualquer assistência, o que levava muitos à morte por desnutrição ou atropelamento.

A denúncia partiu de moradores locais, que notaram o desaparecimento repentino de cães comunitários e encontraram corpos de animais em condições suspeitas. A Polícia Civil iniciou uma investigação que culminou na prisão dos suspeitos, que agora respondem por maus-tratos e abandono de animais.

A prefeitura de Cordeiro informou que está colaborando com as investigações e que os funcionários envolvidos foram afastados de suas funções. O município também anunciou a criação de uma comissão para revisar as políticas de manejo de animais de rua e implementar ações que assegurem o bem-estar animal.