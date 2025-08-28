'Semana do Cinema' com ingressos a R$ 10 começa nesta quinta (28)

Começa nesta quinta-feira (28) uma nova edição da Semana do Cinema, que tem como objetivo atrair um grande publico para as telonas. Para isso, várias redes se preparam para oferecer ingressos com preço acessível de R$ 10.

Essa é a segunda edição do evento de 2025. Em fevereiro, ele resultou na venda de mais de 4,2 milhões de ingressos, provando que a acessibilidade financeira é o que impede muitas pessoas de aproveitar o cinema. A edição que começa hoje vai até o dia 3 de setembro em todas as regiões do país.

As compras devem ser feitas diretamente no cinema desejado, tanto nas bilheterias como online. Pode ser necessário informar que deseja o ingresso promocional da Semana do Cinema na hora da compra. O site Ingresso.com possui uma sessão especial que permite verificar com facilidade as exibições participantes. Não há distinção entre horários e a promoção vale inclusive para os dias do final de semana.

Algumas unidades oferecem também preços promocionais na pipoca e no refrigerante. Informe-se sobre os cinemas perto de você.

Tradicionalmente, as quintas-feiras são o dia em que os cinemas trocam sua programação. Estreias de filme costumam acontecer neste dia. Por exemplo, nesta quinta, 28, estreiam: