Menina de 9 anos é queimada pela mãe após dizer que estava com fome

Uma criança de 9 anos sofreu queimaduras de terceiro grau nas mãos após dizer que estava com fome à mãe, responsável pela agressão. O caso aconteceu no bairro Itaúna, em São Gonçalo, na semana passada, mas só foi descoberto após o pai da menina ir visitá-la.

De acordo com o relato da criança ao pai, a mãe teria se irritado ao ouvi-la reclamar de fome e tentar pegar uma batata enquanto brincava com um corante. Como forma de punição, a mulher obrigou a filha a segurar dois ovos ferventes, o que teria causado as queimaduras de terceiro grau.

A menina foi internada no Pronto-Socorro Doutor, no Zé Garoto. O estado de saúde da criança piorou nesta quarta-feira (27), e ela precisou ser transferida para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI), onde passou por um procedimento de raspagem das mãos.

Segundo a equipe médica da unidade, a criança precisará se submeter a uma cirurgia de reconstrução da pele, devido à gravidade das lesões provocadas pelo calor, uma vez que as queimaduras ocorreram em uma das regiões mais sensíveis do corpo.

O Conselho Tutelar já retirou a guarda da mãe e a transferiu para o pai, que agora está responsável pelos cuidados com a filha. A criança morava com a mãe e outros dois irmãos.

A agressão está sendo investigada pela Delegacia de Atendimento à Mulher de São Gonçalo (DEAM), que está em diligências para localizar a mãe da criança.