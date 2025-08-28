Prefeitura de Niterói vai oferecer treinamento técnico para mulheres empreendedoras

A Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói lançou, nesta quarta-feira (27), o programa “Fazendo por Elas Descomplicando a Gestão Fiscal para Empreendedoras de Niterói”. A iniciativa é voltada à capacitação de mulheres que desejam formalizar seus negócios e compreender melhor as obrigações fiscais municipais e nacionais. O lançamento do programa aconteceu no Auditório do Caminho Niemeyer.

“Niterói tem muitos pequenos negócios comandados por mulheres. Esta capacitação vai fazer com que as mulheres tenham condições ainda melhores de serem bem-sucedidas nos seus negócios”, afirmou Rodrigo Neves.

“Toda a Prefeitura é responsável por promover a igualdade de gênero. A partir daí, surge o projeto “Fazendo por Elas”, que representa, na prática, esse compromisso. É um programa que leva conhecimento fiscal às mulheres empreendedoras, especialmente as que buscam formalizar seus empreendimentos. Formalizar um negócio traz segurança, possibilidade de crescimento e, acima de tudo, a autonomia financeira, fundamental principalmente para mulheres vítimas de violência”, pontuou Fernanda Sixel Neves.

“Criamos o projeto “Fazendo por Elas” ao reconhecer que mulheres empreendedoras enfrentam desafios específicos que muitas vezes dificultam a manutenção e o crescimento de seus negócios. Com esta iniciativa, buscamos oferecer apoio técnico qualificado, incentivando a prosperidade, a autonomia e a ampliação da participação feminina no mercado”, explicou o secretário.

O programa busca promover a inclusão econômica e a autonomia financeira feminina, oferecendo formação técnica em linguagem simples e acessível. O foco principal é apoiar mulheres que já empreendem e permanecem na informalidade, ou que ainda não conhecem os caminhos legais para regularizar suas atividades.

O projeto integra o “Niterói por Elas”, programa coordenado pelo Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados (EPTC) e a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), que incorporou no Sistema de Planejamento e Orçamento da cidade uma agenda transversal de gênero.

“Queremos que cada mulher em Niterói tenha as ferramentas e o apoio necessários para alçar voos cada vez mais altos, com autonomia, conhecimento e dignidade. Agradeço e parabenizo a Secretaria de Fazenda por essa iniciativa potente, que soma com nosso compromisso de fortalecer o empreendedorismo feminino na cidade”, disse a secretária da Mulher.

A proposta nasce do compromisso do município em promover a inclusão econômica e fomentar a autonomia financeira feminina, oferecendo informação de qualidade com foco nas especificidades legais e tributárias do município de Niterói e das regras nacionais do MEI (microempreendedor individual).

As inscrições estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível nas redes sociais oficiais da Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói (@fazendaniteroi).