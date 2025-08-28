Faetec e Cisco oferecem curso on-line e gratuito na área de segurança digital

Durante o período da Maratona, os participantes terão acesso a materiais didáticos, atividades avaliativas e suporte por meio de um canal no Telegram - Foto: Divulgação

Durante o período da Maratona, os participantes terão acesso a materiais didáticos, atividades avaliativas e suporte por meio de um canal no Telegram - Foto: Divulgação

Já estão abertas as inscrições para o curso Gerenciamento de Ameaças Cibernéticas (Cyber-Threat-Management), promovido pela Cisco em parceria com a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). As aulas acontecem de 1º a 21 de setembro de 2025, de forma totalmente on-line e gratuita. Os interessados podem se inscrever preenchendo o formulário até o dia 21 de setembro, mas devem concluir todas as atividades obrigatórias até esta mesma data, que marca o encerramento da 11ª edição da Maratona de Cibereducação.

Com carga horária de 30 horas, a formação é de aprendizado independente e não exige encontros por vídeo chamada, permitindo que cada aluno organize sua rotina de estudos. Para avançar na Maratona, é necessário concluir os módulos, testes de capítulo e o exame final, atingindo a nota mínima exigida pela parceria. Os estudantes que cumprirem todos os requisitos estarão automaticamente aptos para a fase de seleção (realizada pela própria CISCO), que pode abrir caminho para outras capacitações em segurança da informação e oportunidades de estágio ou emprego no setor.

Durante o período da Maratona, os participantes terão acesso a materiais didáticos, atividades avaliativas e suporte por meio de um canal no Telegram. As inscrições devem ser feitas diretamente no site oficial do curso (https://www.netacad.com/courses/cyber-threat-management?courseLang=pt-BR&instance_id=42686d4c-2db6-448c-856c-89e89ec48b0d), onde o conteúdo será liberado a partir de 1º de setembro.

“Essa parceria com a Cisco nos permite capacitar profissionais qualificados em cibersegurança, fortalecendo nosso compromisso de oferecer educação de qualidade e preparar nossos alunos para atuar em um setor estratégico e em constante crescimento”, afirma Alexandre Valle, presidente da Faetec.

A cibersegurança é hoje uma das áreas mais estratégicas para o mercado de trabalho. Conhecer esse tema significa estar preparado para proteger dados, sistemas e pessoas em um mundo cada vez mais digital. A Faetec, em parceria com a Cisco, reafirma seu compromisso com a qualificação profissional ao oferecer oportunidades gratuitas e de qualidade internacional.