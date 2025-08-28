PF faz operação contra abuso sexual infantojuvenil

O mandado judicial foi expedido pela 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Na manhã desta quinta-feira, (28), a Polícia Federal deflagrou a operação Responsabilidade Primária com o objetivo de reprimir a prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil na rede mundial de computadores.

Policiais federais cumprem um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, localizada na cidade do Rio de Janeiro. O mandado judicial foi expedido pela 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

As investigações tiveram início após o Ministério Público Federal de São Paulo (MPSP) detectar o compartilhamento de arquivos com cenas de violência sexual infantil em um grupo de aplicativo de mensagens.

Durante as buscas, os policiais federais apreenderam itens utilizados pelo investigado, que serão submetidos à perícia técnica criminal.