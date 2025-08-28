Águas de Niterói prorroga inscrições para o Programa de Estágio 2025

As inscrições para o Programa de Estágio 2025 da concessionária Águas de Niterói estão com o prazo prorrogado até o dia 10 de setembro, com vagas para Niterói. O objetivo é desenvolver jovens talentos para que possam construir suas carreiras em uma das maiores empresas privadas de saneamento do país.

O programa é destinado a estudantes universitários e técnicos, com uma carga horária de seis horas diárias ao longo de um período de até dois anos. A empresa proporciona benefícios aos estagiários, incluindo bolsa-auxílio, vale-transporte e vale-refeição.

Os estagiários que ingressarem na empresa terão a oportunidade de desenvolver um Projeto de Estágio, com orientação direta de seu gestor. Essa experiência não apenas possibilita a aplicação prática de ideias e conhecimentos, mas também pode servir como um ponto de partida para uma possível efetivação. É uma oportunidade única de gerar impacto real e impulsionar o crescimento profissional.

Etapas do Processo:

1. Inscrições.

2. Dinâmica de grupo.

3. Entrevista individual com o gestor.

4. Processo admissional.

Confira os cursos com vagas disponíveis: Administração, Arquivologia, Ciência da Computação, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Comunicação, Contabilidade, Desenvolvimento de Sistemas, Direito, Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Automação, Engenharia de Produção, Engenharia de Recursos Hídricos, Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrotécnica, Engenharia Mecânica, Engenharia Sanitária, Estatística, Jornalismo, Logística, Marketing, Sistemas da Informação, e Técnico em Segurança do Trabalho.

Os interessados podem se inscrever e obter mais informações no site: https://bit.ly/m/grupoaguasdobrasil?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAac2-kq89nRXIDJ-EC4ti_oBemuR9F3E38uuTeLGDW1AIFI6FJ1EWrAUm7BbRA_aem_A5qNOjr178vJrhlc5SO5NA