Polícia do Fonseca deflagra operação contra golpes financeiros em idosos

Policiais civis da 78ª DP (Fonseca), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e dos Departamentos-Gerais de Polícia do Interior (DGPI) e da Capital (DGPC), realizam uma operação contra integrantes de uma organização criminosa especializada em fraudes contra idosos. A ação desta quinta-feira (28/08) ocorre na região de Bangu, Zona Oeste do Rio.

Segundo as investigações, o grupo se apresentava falsamente como funcionários de prefeituras, alegando oferecer supostos benefícios sociais. Dessa forma, conseguiam acesso a dados bancários das vítimas, principalmente aposentados e pensionistas, que tinham suas contas movimentadas de forma fraudulenta.

Os agentes descobriram que os criminosos utilizavam documentos falsos, aplicativos e transferências via Pix para efetuar as fraudes, causando prejuízos financeiros significativos a diversas vítimas.

A operação representa mais um passo no combate a crimes que exploram a vulnerabilidade da população idosa, que tem sido alvo recorrente de golpes financeiros sofisticados.