VLT de Niterói é aprovado e terá início das obras garantido com apoio do Governo Federal

Niterói deu um passo decisivo rumo à modernização do transporte público: a primeira malha de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) da cidade, aprovada no Novo PAC Seleções do Governo Federal, terá financiamento garantido, trazendo perspectiva de mais eficiência, qualidade de vida e mobilidade sustentável para os bairros do Barreto, Engenhoca, Santana, São Lourenço e Centro. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quarta-feira (27), em Brasília, para consolidar a parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal que viabilizará o início das obras do VLT na cidade.

“O ministro acabou de assinar a autorização do financiamento do VLT de Niterói, que foi aprovado no PAC. Esse projeto vai tornar a mobilidade mais sustentável, com menos trânsito e mais qualidade de vida para o cidadão de Niterói”, destacou Rodrigo Neves.

O projeto prevê uma linha de cerca de 5 quilômetros, ligando o Barreto ao Centro, com dez estações, contemplando os bairros do Barreto, Engenhoca, Santana, São Lourenço e Centro. O financiamento federal garante R$ 450 milhões para o projeto. A iniciativa promete transformar o transporte urbano local.

“Vai trazer muita tranquilidade para os trabalhadores e oferecer um transporte de primeiro mundo, com qualidade, dignidade e segurança”, ressaltou Haddad.

A rede começou a ser estudada e planejada na gestão anterior do Prefeito e, com a aprovação do financiamento federal, Niterói se consagra na vanguarda da realização de projetos de mobilidade urbana sustentável no Brasil. A implantação do VLT permitirá reestruturação urbana, novos trajetos para pedestres e a redução do tráfego de veículos, promovendo mais eficiência e qualidade de vida na região.

“O VLT sairá do Barreto e vai levar mais qualidade de vida para a Zona Norte de Niterói e para os trabalhadores da região. Ao mesmo tempo, vamos ter uma estação de integração e reduzir a quantidade de ônibus que vem de cidades vizinhas e entram em Niterói. A idéia é que moradores de outras cidades como São Gonçalo, Maricá e Itaboraí também utilizem o VLT para chegar ao Centro de Niterói. Estamos muito felizes com essa conquista”, concluiu o prefeito Rodrigo Neves.





