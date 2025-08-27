Feira Virtual vai reunir mais de 10 mil vagas de estágio, trainee e emprego nos dias 9 e 10 de setembro

Participantes terão acesso direto aos principais programas do Brasil, com vagas de estágio que oferecem bolsas de até R$ 2.500 e oportunidades de trainee com salários acima de R$ 9.500 - Foto: Divulgação

Participantes terão acesso direto aos principais programas do Brasil, com vagas de estágio que oferecem bolsas de até R$ 2.500 e oportunidades de trainee com salários acima de R$ 9.500 - Foto: Divulgação

A nova edição da Feira Virtual Emprega Programas de Entrada será realizada nos dias 9 e 10 de setembro, em formato totalmente online e gratuito. Voltado para universitários e recém-formados de todo o Brasil, o evento tem como objetivo preparar jovens talentos para conquistar espaço nos programas de estágio e trainee que movimentam o mercado a partir do segundo semestre. Ao longo da programação, os participantes terão acesso a mais de 10 mil vagas distribuídas em diferentes regiões do país, reunidas em um só ambiente virtual. As inscrições já podem ser feitas pelo site.

Por meio do Radar de Vagas uma curadoria exclusiva que reúne oportunidades de estágio, trainee e emprego em diferentes setores, incluindo posições para pessoas com deficiência (PcD) os participantes terão acesso direto aos principais programas de entrada no mercado. As oportunidades incluem bolsas de estágio de até R$ 2.500 mais benefícios, programas de trainee com salários acima de R$ 9.500.

O evento traz, em um só local, uma curadoria dos principais programas de estágio e trainee em grandes empresas abertos no período, como Amaggi, Dow Brasil, iFood, Itaú Unibanco, Kraft Heinz, Localiza&Co, Mercedez, MRV&Co, Shopee, Sulamérica Rede D´Or, além de milhares de vagas de emprego para recém-formados.

Além disso, os participantes poderão acompanhar uma agenda completa de palestras e atividades de desenvolvimento ao vivo com especialistas e recrutadores, e também acessar a Academia Emprega, ambiente exclusivo com conteúdos, ferramentas e cursos voltados para melhorar a performance em processos seletivos, incluindo dicas práticas para currículo, LinkedIn, entrevistas e comunicação pessoal.

Leia também

▸ Jovem entra em coma após aplicação de ácido durante hemodiálise em clínica de São Gonçalo



▸ Dupla é presa por tráfico no Jockey, em São Gonçalo

Outro destaque da programação é o Soft Skills Game, atividade baseada em situações reais do mercado de trabalho, que ajuda o participante a identificar seus pontos fortes e desenvolver competências comportamentais essenciais. Para complementar, o evento ainda garante certificado de participação com horas de atividades complementares e promove a distribuição de prêmios voltados ao desenvolvimento profissional.

Segundo Marc Olivero, idealizador do projeto e diretor-executivo da Vero Solutions, a proposta do Emprega é aproximar estudantes das oportunidades que marcam o início da carreira profissional, reunindo em um só espaço conhecimento prático, networking e programas de entrada oferecidos por grandes empresas. “Nosso objetivo é ampliar as possibilidades dos jovens talentos, complementando o aprendizado universitário com experiências e ferramentas que fortalecem tanto as competências técnicas quanto às habilidades comportamentais exigidas pelo mercado”, afirma.

Mais de 500 vagas afirmativas

Além das milhares de oportunidades disponíveis, a Feira Virtual Emprega também se destaca pelo compromisso com a inclusão. O evento contará com mais de 500 vagas afirmativas, reforçando a importância da diversidade nos programas de entrada no mercado de trabalho e ampliando o acesso de grupos minorizados às grandes empresas.

Serviço:

Feira Virtual Emprega – Programas de Entrada

9 e 10 de setembro, das 10h às 17h

Online e gratuito

Inscrições: https://pre-registro.verosolutions.com.br/feiravirtualemprega?origem=imprensa