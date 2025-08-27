Cláudio Castro inaugura duas bases do Segurança Presente na Zona Oeste

O governador Cláudio Castro inaugurou, nesta quarta-feira (27/08), duas novas bases do Segurança Presente na Zona Oeste do Rio. Na Barra da Tijuca, uma novidade foi a primeira Base Sustentável do programa, equipada com painéis solares e sistema de reaproveitamento da água da chuva, entregue junto com 44 novas viaturas semiblindadas para o 31º BPM (Recreio) e 18° BPM (Freguesia). Mais tarde, em Jacarepaguá, foi inaugurada a unidade do programa na Taquara.

Agora já temos 52 bases do Segurança Presente e, com as novas viaturas, os nossos policiais têm melhores condições de fazer policiamento de proximidade e patrulhamento, garantindo mais segurança à população. Vamos continuar trabalhando, proporcionando um investimento histórico na segurança pública em todas as regiões do estado - disse o governador Cláudio Castro.

O secretário de Governo, André Moura, ressaltou a expansão do programa Segurança Presente, que já conta com mais de 1.200 agentes civis em atuação. Ele destacou a determinação da atual gestão em avançar na integração entre policiamento e ações sociais.

Estamos fortalecendo as bases do Segurança Presente. A segurança pública não se faz apenas com policiamento, mas também com projetos sociais e proximidade com a comunidade -, adiantou o secretário André Moura.

Estrutura da Base Sustentável

Instalada na Praça do Ó, a nova unidade é a primeira do programa a adotar soluções sustentáveis. Cinco painéis fotovoltaicos foram instalados sobre um dos contêineres, com capacidade de gerar até 2.800W de energia, suprindo toda a demanda da base. Já o sistema de captação de água da chuva utiliza calhas que direcionam a água para um reservatório de 500 litros, quantidade suficiente para até 45 acionamentos de descarga.

A base contará com 32 policiais em regime fixo, diariamente, das 6h às 22h, além de dois carros, quatro motos e quatro bicicletas elétricas.

Base da Taquara

Na Praça Stella do Patrocínio, a nova unidade vai reforçar a segurança na região da Taquara com 29 policiais fixos, também das 6h às 22h. O efetivo será equipado com três carros, quatro motos e duas bicicletas elétricas.

O secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes, destacou que a entrega reforça o compromisso do governo com a valorização dos agentes e a redução da criminalidade na região.

Essas novas viaturas representam uma conquista marcante para a Polícia Militar. São equipamentos modernos e semiblindados que oferecem mais segurança ao nosso maior ativo: os homens e mulheres que estão diariamente nas ruas. Nos últimos meses, temos alcançado reduções históricas em diversos índices de criminalidade, mas tão importante quanto isso é garantir a percepção de segurança da população. Segurança pública não se faz com discurso, se faz com ação concreta, e é isso que estamos entregando - afirmou o coronel Marcelo Menezes.

Resultados do programa

Desde a sua criação, o Segurança Presente já prestou assistência a mais de 412 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social; conduziu mais de 64 mil suspeitos às delegacias e localizou cerca de 8,9 mil foragidos da Justiça.