Botafogo e Vasco ficam no empate no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil

Definição ficará para o segundo jogo, na casa do Botafogo - Foto: Botafogo/Vitor Silva

Botafogo e Vasco ficaram no empate nesta quarta-feira (27), em São Januário, por 1 a 1, pelo primeiro jogo do confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Melhor no início da partida, o Botafogo começou melhor no jogo. Aos 6, Arthur Cabral quase abriu o placar em boa cabeçada. Dois minutos, em jogada parecida, Cabral aproveitou cruzamento e abriu o placar.

Depois do gol, o Vasco acordou e melhorou no jogo. Já dominando as ações da partida, Jair fez o gol do empate.

Com 1 a 1 no placar, os times alternaram bons e maus momentos no segundo tempo, tendo boas chances de gol para ambos os lados.

Com o resultado, o confronto segue aberto. Em caso de novo empate na semana que vem, no Estádio Nilton Santos, teremos decisão por pênaltis. Quem vencer, leva a vaga.