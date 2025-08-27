Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Caminhão perde o freio e atinge fachada de São Januário

Três ocupantes ficaram feridos

27 de agosto de 2025 - 13:24
Ainda hoje, o estádio vai receber Vasco x Botafogo pela Copa do Brasil
Na manhã desta quarta-feira (27), um caminhão desgovernado atingiu a fachada do Estádio São Januário, na Zona Norte do Rio, e deixou três ocupantes feridos.

Ainda hoje, o estádio vai receber Vasco x Botafogo pela Copa do Brasil. Por isso, no momento do acidente, centenas de torcedores aguardavam na fila da bilheteria, mas ninguém foi atingido, segundo os Bombeiros.

O motorista e um ajudante ficaram presos às ferragens, com ferimentos leves. Um terceiro ocupante, também auxiliar, se machucou na batida. Todos foram levados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

O acidente aconteceu na esquina da Rua Ferreira de Araújo com a Avenida Roberto Dinamite, em frente ao Portão 19 do estádio. Testemunhas relataram que o caminhão perdeu o freio e desceu em alta velocidade pela Ferreira de Araújo, ladeira que liga a Barreira do Vasco ao entorno do estádio.

O impacto causou estragos na fachada: parte da estrutura foi destruída, uma janela ficou envergada e um buraco se abriu na fundação.

