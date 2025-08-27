Academia Natural movimenta Icaraí com treinos gratuitos e energia sustentável neste fim de semana
Inscrições para o próximo final de semana já estão abertas
Com a proposta de unir saúde, movimento e sustentabilidade, o projeto Academia Natural já virou tradição nos fins de semana da Praia de Icaraí. O projeto que é idealizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói (SMEL), oferece atividades físicas gratuitas para todas as idades com uma vista privilegiada da orla, na Praia de Icaraí em Niterói, Rio de Janeiro.
O projeto se destaca por democratizar o acesso à prática de exercícios físicos, incentivando hábitos saudáveis e promovendo bem-estar em um ambiente ao ar livre.
"O projeto Academia Natural traduz a essência do que queremos para Niterói: saúde, lazer e qualidade de vida ao alcance de todos, em um dos cenários mais bonitos da nossa cidade. É um projeto que integra esporte, movimento e sustentabilidade, fortalecendo o vínculo da população com os espaços públicos", destacou o secretario de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo.
As inscrições para o próximo final de semana, dias 30 e 31 de agosto, já estão abertas e podem ser feitas pelo link disponível no Instagram oficial do projeto: @academia.natural.
Programação do sábado e domingo
Dias 30 e 31 de agosto
Local : Praia de Icaraí , em frente à a Rua Belisario Augusto
SÁBADO (30/08)
9h - Funcional
9:40h -Abdominal e
Alongamento
10:20h - Funcional
11h - Abdominal e
Alongamento
11:30h- Encerramento
DOMINGO (31/08)
9h- Funcional | Jump |
Kickboxing
9:40h- Abdominal e
Alongamento
10:20h- Dança
11h - Funcional | Jump |
Kickboxing
11:40h- Abdominal e
Alongamento
12:10h Encerramento