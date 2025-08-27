Academia Natural movimenta Icaraí com treinos gratuitos e energia sustentável neste fim de semana

As inscrições para o próximo final de semana, dias 30 e 31 de agosto, já estão abertas - Foto: Divulgação

As inscrições para o próximo final de semana, dias 30 e 31 de agosto, já estão abertas - Foto: Divulgação

Com a proposta de unir saúde, movimento e sustentabilidade, o projeto Academia Natural já virou tradição nos fins de semana da Praia de Icaraí. O projeto que é idealizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói (SMEL), oferece atividades físicas gratuitas para todas as idades com uma vista privilegiada da orla, na Praia de Icaraí em Niterói, Rio de Janeiro.

O projeto se destaca por democratizar o acesso à prática de exercícios físicos, incentivando hábitos saudáveis e promovendo bem-estar em um ambiente ao ar livre.

"O projeto Academia Natural traduz a essência do que queremos para Niterói: saúde, lazer e qualidade de vida ao alcance de todos, em um dos cenários mais bonitos da nossa cidade. É um projeto que integra esporte, movimento e sustentabilidade, fortalecendo o vínculo da população com os espaços públicos", destacou o secretario de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo.

As inscrições para o próximo final de semana, dias 30 e 31 de agosto, já estão abertas e podem ser feitas pelo link disponível no Instagram oficial do projeto: @academia.natural.

Programação do sábado e domingo

Dias 30 e 31 de agosto

Local : Praia de Icaraí , em frente à a Rua Belisario Augusto

SÁBADO (30/08)

9h - Funcional

9:40h -Abdominal e

Alongamento

10:20h - Funcional

11h - Abdominal e

Alongamento

11:30h- Encerramento

DOMINGO (31/08)

9h- Funcional | Jump |

Kickboxing

9:40h- Abdominal e

Alongamento

10:20h- Dança

11h - Funcional | Jump |

Kickboxing

11:40h- Abdominal e

Alongamento

12:10h Encerramento